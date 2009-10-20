Тигипко: нужно реформировать и модернизировать углепром

Претендент на пост Президента Украины Сергей ТИГИПКО убежден в необходимости проведения в угольной отрасли реформ и модернизации. Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, так он прокомментировал информацию Донецкой областной государственной администрации о том, что общая сумма задолженности по заработной плате по угледобывающим и шахтостроительным предприятиям области составляет почти полтора миллиарда гривен. Причем, больше всего – около 1,3 млрд. грн. задолжали именно государственные шахты.

По словам С.ТИГИПКО, «парадные заявления премьер-министра Украины о том, что все шахты работают, и создан какой-то стратегический запас угля, имеют целью скрыть настоящее, тяжелое состояние дел в углепроме».

«Отсутствие реальных реформ в угольной отрасли консервирует проблемы, а мизерность бюджетной поддержки обнаруживает их кричащим образом, – отметил С.ТИГИПКО. – Правительства меняются друг за другом, и все они вместо реформ отделываются подачками, латанием дыр».

По его мнению, необходима программа реструктуризации угольной отрасли, которая включает выявление и поддержку перспективных шахт, выведение из эксплуатации убыточных предприятий с одновременным созданием для высвобожденных людей новых рабочих мест. После этого необходимо провести приватизацию шахт, которая, безусловно, должна сопровождаться жесткими социальными обязательствами инвесторов.

«Реформа углепрома может и должна стать одним из локомотивов развития всей украинской экономики, – считает С.ТИГИПКО. – Энергетика, металлургия, химпром, машиностроение, промышленность стройматериалов – это еще не полный перечень отраслей, которым даст толчок реформирования угольной промышленности».