КС признал неконституционными ряд положений о выборах Президента

Конституционный Суд признал не отвечающими Основному закону ряд положений Закона «О выборах Президента Украины» в редакции, принятой Верховной Радой 21 августа 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, текст соответствующего решения КС обнародовал на сегодняшнем заседании председатель Конституционного Суда Андрей СТРИЖАК.

В частности, КС признал неконституционным положение об обязательном пребывании граждан Украины на консульском учете для того, чтобы принимать участие в голосовании.

Также КС признал неконституционным положение об обязательном проживании кандидата на должность члена избирательной комиссии на соответствующей территории. В то же время суд признал конституционной отмену института открепительных удостоверений.