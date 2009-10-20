Томенко: Отмена неприкосновенности - это начало наведения порядка

Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО заявляет, что ликвидация неприкосновенности является борьбой с безответственностью всех политиков.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Н.ТОМЕНКО.

«Это начало большого дела - наведения порядка в стране», - заявил Н.ТОМЕНКО, комментируя принятие Верховной Радой решения направить законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно гарантии неприкосновенности для отдельных должностных лиц) в Конституционный Суд.

Выступая во время рассмотрения проекта закона о внесении изменения в Конституцию Украины (относительно ограничения депутатской неприкосновенности) и проекта закона о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно гарантии неприкосновенности для отдельных должностных лиц), Н.ТОМЕНКО сказал: «Сегодня вполне очевидно, что это нужно сделать. И тот факт, что мы готовы поддерживать и один, и другой законопроект говорит о том, что вопрос настолько далеко зашел, что его уже нельзя откладывать».

Он напомнил, что еще в 2005 году, когда подписывался так называемый «первый Универсал» между Виктором ЮЩЕНКО и тогдашним лидером оппозиции Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, была введена неприкосновенность для депутатов местных советов. «Впоследствии понадобился почти год борьбы, чтобы доказать, что это абсурд и бессмыслица, и ликвидировать эту «ненормальность», - сказал Н.ТОМЕНКО.

«Эту «ненормальность» нужно ликвидировать и сегодня», - отметил он. Объясняя, почему фракция БЮТ настаивает на том, чтобы снятие неприкосновенности было распространено и на судей, и на Президента, он заметил, что «у Президента это стало ключевой политической слабинкой. Он начинает и завершает этим тезисом. Ни один из президентов не обвинял так депутатов, как Виктор ЮЩЕНКО. Мне кажется, что черта здесь уже перейдена. И когда Президент может заявить, что убийцы и насильники сидят в этом сессионном зале, очевидно, что и он также должен отвечать за свои слова».

В то же время заместитель председателя ВР считает позитивным тот факт, что в стране идет президентская избирательная кампания. «Это хорошо, что мы не знаем, кто будет Президентом Украины, и подготовим хорошую основу для работы Президента. Чтобы следующий Президент не ездил по миру и не унижал собственную страну и депутатов. Потому что институт Верховной Рады это тоже институт, который представляет Украину», - сказал он.

«Кстати, больше не нужно будет объявлять «злостных прогульщиков», потому что после отмены неприкосновенности большому бизнесу не будет смысла приходить в парламент, и все крупные бизнесмены будут заниматься заводами, а не покупать депутатские мандаты», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада Украины предварительно одобрила и направила в Конституционный Суд законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно гарантии неприкосновенности для отдельных должностных лиц). За это проголосовали 390 депутатов, в частности, 171 депутат от Партии регионов, 150 – от БЮТ, 19 – от “Нашей Украины – Народной самообороны”, 27 – от Коммунистической партии, 19 – от Блока Литвина, 4 - внефракционных.