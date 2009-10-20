Ющенко положительно оценивает решение КС по закону о выборах

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО положительно оценивает решение Конституционного Суда относительно закона о выборах главы государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила представитель Президента в КС и ЦИК, заместитель главы Секретариата Президента Марина СТАВНИЙЧУК.

Она подчеркнула, что КС поддержал представление В.ЮЩЕНКО по ключевым позициям.

«Я думаю, что тот безумный план, который предлагался нам, – гражданам Украины – вроде второго тура выборов в 2004 году, явно не прошел», - сказала М.СТАВНИЙЧУК.

Она убеждена, что сегодняшним решением КС установил определенные гарантии недопущения массовых нарушений и фальсификаций на выборах Президента.

Также М.СТАВНИЙЧУК повторила свою позицию, высказанную ранее, о том, что народные депутаты должны найти компромисс и принять изменения к избирательному законодательству на основе сегодняшнего решения КС.