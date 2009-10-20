Решение ВР: очередные местные выборы состоятся 30 мая 2010 г.

Верховная Рада Украины приняла постановление “О назначении очередных выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских председателей в 2010 году”.

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 390 из 431 народного депутата Украины, зарегистрированного в сессионном зале.

В соответствии с постановлением, очередные выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских председателей назначены на воскресенье, 30 мая 2010 года.

Также документом предусмотрено, что Центральная избирательная комиссия, в установленном законодательством Украины порядке, должна принять меры по финансовому и материально-техническому обеспечению подготовки и проведения этих выборов за счет средств государственного бюджета, которые будут предусмотрены в госбюджете на 2010 год в соответствии с поданным ЦИК бюджетным запросом.

Кабинет министров Украины в пределах полномочий должен принять меры по обеспечению финансирования очередных выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских председателей за счет средств государственного бюджета Украины.

Действие этого постановления не будет распространяться на депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских председателей, избранных на внеочередных выборах после 26 марта 2006 года.