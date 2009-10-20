КС: Конституции противоречат 6 норм нового закона о выборах Президента

Конституционный Суд признал не соответствующими Основному закону шесть положений Закона «О выборах Президента Украины» в редакции, принятой Верховной Радой 21 августа 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, текст соответствующего решения КС от 19 октября обнародовал на сегодняшнем заседании председатель Конституционного Суда Андрей СТРИЖАК.

В частности, КС признал НЕКОНСТИТУЦИОННЫМИ:

1) положение об обязательном пребывании граждан Украины на консульском учете для того, чтобы принимать участие в голосовании.

2) положение об обязательном проживании кандидата на должность члена избирательной комиссии на соответствующей территории.

3) положение о невозможности обжалования в судебном порядке протоколов, составленных избирательными участками.

4) положение о том, что иски об обжаловании решений, действий или бездеятельности субъектов избирательного процесса, не рассмотренные судом на протяжении двух дней с момента окончания голосования на избирательных участках, остаются без рассмотрения.

5) запрет на осуществление судом полномочий по обеспечению иска в спорах, касающихся назначения, подготовки и проведения выборов Президента.

6) положение о невозможности подавать жалобы в Центральную избирательную комиссию в день голосования и в последующие дни.

В то же время суд признал конституционной отмену института открепительных удостоверений .

Конституционный Суд прекратил производство по делу о проверке на соответствие Конституции положений, касавшихся вопроса сокращения до двух дней сроков решения судами административных дел относительно обжалования решений, действий или бездеятельности избирательных комиссий, членов комиссий. Также производство прекращено в части отнесения исключительно к компетенции ЦИК вопроса об отмене регистрации кандидата на пост Президента Украины.

А.СТРИЖАК на пресс-конференции проинформировал, что в отдельное конституционное производство был выделен ряд позиций в представлениях Президента и 48 народных депутатов, которые касались криминальной ответственности за нарушения в ходе избирательной кампании.

А.СТРИЖАК заметил, что этот вопрос будет рассматриваться немного позже, и не повлияет на ход избирательного процесса, поскольку вопросы криминальной ответственности решаются после завершения избирательной кампании.

В целом, комментируя сегодняшнее решение, А.СТРИЖАК заметил, что оно давалось не просто. При этом он напомнил об ажиотаже, который возник вокруг соответствующего дела. «И чего мы только не слышали, в том числе и относительно возможного срыва выборов из-за решения Конституционного Суда», - сказал председатель КС.

Он заметил, что эти опасения были безосновательными, поскольку КС уложился в определенный срок и принял решение в первый день начала избирательной кампании.

Теперь, по словам А.СТРИЖАКА, дело за Верховной Радой, которая должна внести необходимые изменения в законодательство.