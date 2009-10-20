Тимошенко: трассу Киев-Чоп отремонтируют до Евро-2012

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обещает, что ремонт международной трассы Киев-Чоп будет завершен до Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня в ходе открытия движения по отремонтированному участку дороги в 30 км, построенному от границы Житомирской области в сторону Ривне.

Ю.ТИМОШЕНКО лично проехала по дороге и высказала удовлетворение ее качеством.

«Могу сказать, что дорога абсолютно безукоризненная. Ровность дороги такая, которую хотелось бы иметь на всех дорогах Украины», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Напомним, «Укравтодор» строит трассу Киев-Чоп за деньги ЕБРР с 2000 г. Первый кредит позволил отремонтировать участок от границы с Венгрией (г.Чоп) и Словакией (Ужгород) до г.Стрый (Львовская обл.) протяженностью 220 км. Второй этап, также за счет кредита ЕБРР, охватывает участок Киев-Чоп от г.Стрый до г.Буск (Львовская обл.) протяжностью 180 км. Работы на этом участке выполняют турецкая компания «Онур» и македонская «Гранит». Средства первых двух кредитов Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по проектам “Возобновление автомагистрали М06 (Киев-Чоп) и реформа финансирования сектора автодорог”, а также „Ремонт автомобильной дороги Киев-Чоп” в целом составили 175 млн. евро.

В декабре 2006 года «Укравтодор» и ЕБРР подписали кредитное соглашение о предоставлении еще 200 млн. евро для завершения ремонта автодороги Киев-Чоп (3-й этап).

Третий этап работ охватывает участок дороги Киев-Чоп от г. Броды (Львовская обл.) до г.Житомир протяженностью 313 км, он распределен на шесть контрактов. По первому контракту, в рамках которого строится участок от г.Буск до г.Ривне протяженностью 93 км, работы начаты еще 2007 году.

В целом работы на автодороге Киев-Чоп «Укравтодор» рассчитывает завершить ко 2011 г.

Справка УНИАН. Автомобильная дорога М-06 Киев–Чоп на участке от г. Чоп до г. Львов является частью 5-го Панъевропейского транспортного коридора, на участке от г. Львова до г. Киев – 3-го Панъевропейского транспортного коридора.