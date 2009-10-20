Президент обсудит с СЕ план сотрудничества до 2011 года

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и представители Совета Европы завтра обсудят план сотрудничества Украины и СЕ до 2011 года.

Как сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента Украины, об этом заявил сегодня в интервью журналистам заместитель главы СП Андрей ГОНЧАРУК.

«Главной темой общения будет совместная оценка и рассмотрение плана сотрудничества Украины и СЕ, который охватывает 2008-2011 годы», - сказал он.

Кроме того, отметил А.ГОНЧАРУК, стороны очевидно обсудят процесс конституционной реформы в Украине (в частности, учитывая последние заключения Венецианской комиссии относительно предлагаемых главой государства изменений к Основному Закону). Также, по его словам, речь пойдет о предстоящих президентских выборах в Украине - их подготовке, непосредственном наполнении самого избирательного процесса.

«Все эти вопросы будут в центре внимания», - подчеркнул А.ГОНЧАРУК. Он обратил отдельное внимание на тот факт, что завтрашняя пятая сессия Форума Совета Европы «За будущее демократии» фактически будет первой юбилейной.

Заместитель главы Секретариата отметил насыщенность программы работы Президента с представителями Совета Европы - речь идет как о выступлении В.ЮЩЕНКО на открытии сессии Форума «За будущее демократии», так и о его встречах с докладчиком ПАСЕ по проблематике Голодомора и массового голода на территории бывшего СССР, вице-президентом ПАСЕ Мовлудом ЧАВУШОГЛУ, а также с новоизбранным генсеком СЕ Торбьерном ЯГЛАНДОМ и председательствующим в Комитете министров Совета Европы, министром иностранных дел Словении Самуэлем ЖБОГАРОМ.

«Процесс сотрудничества Украины и Совета Европы - это отмечают и сами представители СЕ - развивается взаимно продуктивно», - констатировал А.ГОНЧАРУК.