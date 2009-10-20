ГЛАВНОЕ на 20 октября (вечер)

Хроника дня

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ВР начала рассмотрение поправок Президента к закону о Бюджетном кодексе; КС признал неконституционными ряд положений о выборах Президента; Рада "заморозила" цены на лекарства и медизделия и не поддержала госрегулирование цен на ряд потребтоваров

ВР начала рассмотрение поправок Президента к закону о Бюджетном кодексе Верховная Рада Украины начала рассмотрение предложений Президента Украины к закону «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, глава государства предложил парламенту рассмотреть 87 предложений.

Сейчас проходит голосование по каждому из этих предложений.

Перед этим народные депутаты не поддержали решение о перенесении рассмотрения данного вопроса на другой день.

На данное время рассмотрено лишь 10 предложений Президента.

Как сообщал УНИАН, 23 июня текущего года Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины» (новая редакция).

Законом предусмотрен формульный расчет трансфертов прямых отношений между государственным бюджетом и непосредственно бюджетами сел, поселков и городов районного значения.

Как отметил председатель ВР Владимир ЛИТВИН, законом предусматривается наличие 12 тысяч местных бюджетов вместо 700, существующих сегодня.

20 июля Президент ветировал данный закон и возвратил его в парламент со своими предложениями

Политика: КС признал неконституционными ряд положений о выборах Президента

Конституционный Суд признал не отвечающими Основному закону ряд положений Закона «О выборах Президента Украины» в редакции, принятой Верховной Радой 21 августа 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, текст соответствующего решения КС обнародовал на сегодняшнем заседании председатель Конституционного Суда Андрей СТРИЖАК.

В частности, КС признал неконституционным положение об обязательном пребывании граждан Украины на консульском учете для того, чтобы принимать участие в голосовании.

Также КС признал неконституционным положение об обязательном проживании кандидата на должность члена избирательной комиссии на соответствующей территории. В то же время суд признал конституционной отмену института открепительных удостоверений.

Социальная сфера: Рада "заморозила" цены на лекарства и медизделия

Верховная Рада Украины приняла закон «О моратории на повышение цен и тарифов на лекарственные средства и изделия медицинского назначения».

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 242 из 429 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Законом предусмотрено на период финансового кризиса установить мораторий на повышение цен на все виды лекарств и лекарственных препаратов отечественного и зарубежного производства до установления размера минимальной зарплаты и пенсий на уровне прожиточного минимума и до погашения задолженности по выплате зарплат, стипендий и денежного обеспечения студентов, курсантов и учеников.

Также законом предусмотрено, что лекарственные препараты отечественного производства реализуются по ценам, регулируемым государством, лекарственные препараты зарубежного производства по ценам, сложившимся по состоянию на 1 июля 2008 года.

Закон вступает в силу со дня опубликования.

ВР не поддержала госрегулирование цен на ряд потребтоваров

Верховная Рада не поддержала проект постановления «О государственном регулировании цен на потребительские товары, имеющие существенное социальное значение для населения».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 211 (при необходимых 226 – УНИАН) из 425 народных депутатов Украины, зарегистрированных в зале.

Данным проектом постановления предусматривалось, что правительство должно безотлагательно утвердить перечень таких потребительских товаров, на которые должны быть установлены государственные фиксированные цены. Также предусматривалось обеспечить постоянный мониторинг цен на потребительские товары, имеющие существенное социальное значение для населения, а также оперативный анализ ценовой ситуации на потребительском рынке и внесение соответствующих изменений в перечень товаров.

ТЭК:Украина и Беларусь продлят на 2010 г. контракт на поставки электроэнергии Украина и Беларусь продлят на 2010 год срок действия контракта на поставки электроэнергии в объеме 2 млрд. кВт/час.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьер-министра Украини Александра ТУРЧИНОВА, такая договоренность была достигнута сегодня в Минске во время очередного заседания межправительственной комиссии по вопросам украинско-белорусского торгово-экономического сотрудничества.

“Были зафиксированы договоренности, касающиеся поставок электроэнергии из Украины в Беларусь на следующий год. Решено продолжить срок действия контракта о поставках на 2010 год на взаимовыгодных ценовых условиях в ориентировочном объеме 2 млрд. кВт/час.”, – говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, межправительственная комиссия постановила поручить Министерству регионального развития и строительства Украины рассмотреть предложение РУП «Завода Могилевлифтмаш» о поставках лифтов. Также стороны установили квоты разрешений в 2010 году на международные автомобильные перевозки пассажиров и грузов для украинских и белорусских перевозчиков на уровне 2009 года.

Заседание комиссии проходило под председательством первого вице-премьер-министра Украины А.ТУРЧИНОВА и первого заместителя премьер-министра Беларуси Владимира СЕМАШКО.

Справка УНИАН. С 1 июля 2007 года Украина прекратила экспорт электроэнергии в Беларусь. В то же время, украинская и белорусская стороны продолжали переговоры о возможном возобновлении поставок электроэнергии.

В конце мая 2009 года "Укринтерэнерго" и "Белэнерго" договорились о поставках 100 млн. кВт/час. электроэнергии ежемесячно, начиная с 1 июня с.г. Мощность экспортных поставок в Беларусь планируется на уровне 200 МВт в месяц.

12 июня премьер-министр Беларуси Сергей СИДОРСКИЙ сообщил, что с этого дня контракт на поставки украинской электроэнергии в Беларусь, подписанный 14 мая 2009 года между государственным концерном «Белэнерго» и компанией «Укринтерэнерго», вступает в силу.

«Черноморнефтегаз» поменял главу правления

Председателем правления ГАО «Черноморнефтегаз» назначен Валерий ЯСЮК вместо Анатолия ПРИСЯЖНЮКА.

Об этом в интервью корреспонденту УНИАН сообщил руководитель пресс-службы ГАО «Черноморнефтегаз» Юрий АВДЕЕВ.

По его словам, сегодня В.ЯСЮК был представлен коллективу компании.

«Нового руководителя представили заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Виталий ГНАТУШЕНКО и директор департамента инвестиционной деятельности и акционерного капитала НАК «Нафтогаз Украины» Николай ЯКОВЕНКО», - отметил он.

Также Ю.АВДЕЕВ напомнил, что 45-летний В.ЯСЮК с 2001 по 2005 гг. занимал должность заместителя председателя правления, генерального директора ГАО «Черноморнефтегаз», затем - первого заместителя председателя Совета министров Автономной Республики Крым, заместителя министра топлива и энергетики Украины.

Как сообщал УНИАН, А.ПРИСЯЖНЮК занимал должность председателя правления ГАО «Черноморнефтегаз» с сентября 2006 года.

ГАО "Черноморнефтегаз" входит в состав НАК "Нафтогаз Украины" и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей. ГАО эксплуатирует 8 месторождений: 5 на морском (неглубоководном) шельфе Черного и Азовского морей и 3 - на суше.

100% акций "Черноморнефтегаза" находятся в управлении НАК "Нафтогаз Украины".

"Газпром" и "Сербиягаз" заключили соглашения по "Южному потоку" Российский "Газпром" и сербская государственная компания "Сербиягаз" (Srbijagas) во вторник по итогам переговоров президентов двух стран подписали документы по сербскому участку газопровода "Южный поток" и газохранилищу "Банатский двор". Документы, подписанные главами российской и сербской компаний Алексеем МИЛЛЕРОМ и Душаном БАЯТОВИЧЕМ, предусматривают создание двух совместных предприятий, в которых доли "Газпрома" и "Сербиягаза" составят 51% и 49%, соответственно, передает РИА Новости.

Протокол по "Южному потоку" предполагает учреждение в течение 30 дней совместной проектной компании "Южный поток Сербия АГ", которая будет заниматься проектированием строительства и эксплуатацией участка газопровода на территории Сербии.

Соглашение по газохранилищу "Банатский двор" определяет условия, порядок учреждения и механизм деятельности одноименного СП, в функции которого будет входить строительство и эксплуатация подземного газохранилища активным объемом 450 млн. куб. м.

Достройка подземного хранилища газа "Банатский двор" и строительство на территории Сербии участка газопровода "Южный поток" предусмотрены межправительственным соглашением о сотрудничестве в нефтегазовой отрасли, который Россия и Сербия подписали в 2008 году.

"Если строительство транснационального газопровода позволит диверсифицировать маршруты экспорта российского газа, снизить транспортные риски, то создание подземного хранилища газа – оптимизировать объемы поставляемых углеводородов с учетом сезонных нагрузок", - сказал А.МИЛЛЕР.

По его словам, комплексная реализация этих проектов будет способствовать укреплению энергетической безопасности Сербии, обеспечению финансовой, ресурсной и технологической базы для развития промышленного потенциала страны, а также позволит ей стать ключевым игроком на балканском газовом рынке.

Финансы: Золото в Лондоне поставило исторический рекорд

Цены на золото достигли сегодня утром в Лондоне нового исторического рекорда, когда за тройскую унцию на спотовом рынке /немедленная продажа наличного товара/ давали 1 тыс 69 долларов и 10 центов. Никогда ранее золото так дорого не стоило на европейских рынках, сообщает ИТАР-ТАСС.

Спрос на золото рос сегодня на фоне продолжающегося падения обменного курса доллара США, который достиг 14-месячного минимума по отношению к корзине ведущих мировых валют.

РФ не даст Сербии 1 млрд. евро кредита. Консультации продолжатся

Сербия не подпишет с Россией соглашение о кредите на миллиард евро в ходе визита президента РФ Дмитрия Медведева в Белград. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российской делегации. Стороны намерены продолжить консультации.

В июле 2009 года Белград запросил у Москвы кредит на миллиард евро, планируя потратить в будущем году около 350 миллионов евро на сокращение бюджетного дефицита, на котором настаивает Международный валютный фонд (МВФ). Остальное Сербия хотела направить на развитие транспортной системы.

Reuters напоминает, что еще раньше Белград договорился с МВФ о ссуде на 3 миллиарда евро для поддержания платежного баланса и стабилизации валюты. При этом Сербия обязалась удерживать бюджетный дефицит в пределах 3,5 процентов ВВП.

В начале мая Белград получил первый транш кредита МВФ на сумму 800 миллионов евро, однако сокращение налоговых поступлений едва не поставило под угрозу сделку с фондом. Переговоры Белграда с МВФ о предоставлении очередного транша кредита начнутся 26 октября.

В ходе визита Медведева в Белград ранее 20 октября уже было подписано соглашение по "Южному потоку".