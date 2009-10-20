Анонс на 21 октября

10-00 - Состоится заседание Кабинета Министров Украины. Вход в Дом Правительства - с ул. Грушевского, 12/2, 1-й и 3-й подъезды, 7-й этаж.

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10-00 - Состоится конференция DELTA FORUM “Green Building Conference”, организованная ООО «Дельта Проектконсалт Украина». (гостиница “Лыбидь”, просп. Победы, 1).

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11-00- Состоится брифинг заместителя главы Государственной налоговой администрации Украины Алексея Любченко и директора Департамента администрирования налога на добавленную стоимость ГНА Украины Юрия Лапшина на тему: “Вопрос Общего реестра налоговых накладных на НДС” (пресс-центр ГНА Украины, Львовская пл., 8, 3-й этаж).

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11-00 - Состоится брифинг министра жилищно-коммунального хозяйства оппозиционного правительства, народного депутата Украины от фракции Партии регионов в Верховной Раде Украины Александра Попова на тему: "Провальный старт отопительного сезона 2009-2010 года: причины и последствия" («Интерфакс-Украина», ул. Рейтарская, 8/5-а).

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11-00 - Пресс-конференция руководства АК "Киевэнерго" о прохождении отопительного сезона 2009/2010 года. В работе примут участие: председатель правления АК "Киевэнерго" Эдуард Соколовский и руководители соответствующих направлений Компании (площадь И.Франко,5, 4-й этаж, актовый зал).

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11-00 - Пресс-конференция по случаю открытия проекта Twinning - “Предоставление помощи украинской ветеринарной службе с целью улучшения правовых и технических аспектов системы контроля за безопасностью пищевых продуктов”. Участники: Жозе Мануел Пинту Тейшейра, Посол, председатель Представительства ЕК в Украине; Микаель Борг-Хансен, Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Дания в Украине; Питер Ян Волтерс, Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Нидерландов в Украине; Петр Вербицкий, председатель Госкомитета ветеринарной медицины Украины; Торстен Берг, руководитель проекта Twinning; Аллан Багге, Постоянный советник проекта Twinning (Министерство аграрной политики Украины, ул. Крещатик 24, к. 408).

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12-00 - Состоится брифинг главы Временной следственной комиссии ВРУ по вопросам выяснения обстоятельств нарушения должностными лицами, руководителями Службы безопасности Украины Конституции Украины и действующего законодательства при выполнении своих служебных обязанностей (о событиях вокруг функционирования НАК "Нефтегаз Украины" и газотранспортной системы Украины) Р.Зварича (ул.. Грушевского, 5, третий этаж, press-point).

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12-00 - Пресс-конференция на тему: «Об итогах Первого Международного Ежегодного Форума по вопросам экономического развития Украины «Влияние международного финансового кризиса на Украину и путь к ее экономическому возрождению», который прошел 15 октября 2009г., в Вашингтоне. Организаторы - Международный Фонд Блейзера, Международная инвестиционная компания SigmaBleyzer, Американо-Украинский Бизнес Совет. Участники: Валерий Геец, директор института Экономики и Прогнозирования НАНУ; Вадим Бодаев, директор Международной инвестиционной компании SigmaBleyzer; Олег Устенко, исполнительный директор Международного фонда Блейзера. (офис компании SigmaBleyzer, Арена-Сити 8 этаж

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12-00 - Главное управление по вопросам защиты прав потребителей проведет проверку качества колбасных изделий в торговой сети г. Киева. Сбор участников проверки в 12:00 (со своим транспортом) в помещении Главного управления (ул. Сагайдачного, 29-А, 2-й этаж, каб.№6).

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13-00 - В редакции газеты «Крещатик» состоится круглый стол на тему: «Год кризиса на рынке недвижимости: динамика, тенденции, прогнозы» при участии представителей строительной сферы, риэлторов и независимых экспертов. Приглашены: Петр Шилюк (ХК «Киевгорстрой»), Николай Толмачев, директор компании ТММ, Сергей Степенко, директор компании SV Development, ожидается участие руководителей Олимпик park, компании Консоль и представителей других строительных компаний Киева. (ул. Владимирская, 51-б).

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14-00 - Состоятся мероприятия при участии представителей фракции Партии регионов в Верховной Раде Украины (ул.. Грушевского, 18/2, к. 11) (заседание Оппозиционного правительства).

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14-00 - Пресс-конференция на тему: “В 2010-м Украина станет еще более бедной?”. Приглашены: Ильдар Газизуллин, старший экономист Международного центра перспективных исследований; Андрей Блинов, и.о. главного редактора журнала „Эксперт Украина”; Борис Кушнирук, независимый экономический эксперт («ИнтерМедиа консалтинг», ул.Б.Хмельницкого, 17/52-а, бизнес-центр «Леонардо»).

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16-00 - Начнется заседание парламентского Комитета по вопросам социальной политики и труда. Планируется, в частности, рассмотреть пакет вопросов о внесении изменений в трудовое и пенсионное законодательство и законопроект о Государственном бюджете Украины на 2010 год (ул.. Грушевского, 18/2, к. 12). Вход по карточкам аккредитации.

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19-00 - Американская Торговая Палата проведет встречу на тему: “Глобальный Финансовый Кризис и его последствия для Украины. Взгляд через год после начала”. Участники: президент Американской Торговой Палаты Хорхе Зукоски; управляющий партнер Прайсуотерхаускупер Борис Краснянский, представитель BNP Paribas и член наблюдательного совета Укрсиббанка Доминик Меню, председатель правления Калион Банк Украина Жак Мунье, председатель правления "Ситибанк (Украина)" Надир Шейх (отель Премьер Палац, 2-й этаж, бульвар Шевченко /ул. Пушкинская 5-7/29).