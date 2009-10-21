Дайджест СМИ за 21 октября

Украинские СМИ Дело в статье «Ющенко отсрочил 3G в Украине». Президент Виктор Ющенко приостановил решение правительства о конверсии частот под 3G. По его мнению, передача определенных частот от Министерства обороны мобильным операторам повредит обороноспособности Украины.

http://delo.ua/tehnologii/mobilnaya-svyaz/jucshenko-otsrochil-3g-v-ukraine-132474/

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Дело публикует аналитический обзор «Гривня начала новый виток девальвации». Ряд монетарных рисков, связанных с недавно стартовавшей предвыборной кампанией, также могут привести к нестабильности гривни в конце текущего года.

http://delo.ua/dengi/valytnyj-rynok/analiticheskij-obzor-grivnja-nachala-novyj-vitok-devalvacii-132461/

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«Украинская правда» публикует статью «"Нафтогаз" вийшов із стану технічного дефолту». В течение трех недель "Нафтогаз" выпустит евробонды с высокой процентной ставкой - 9,5%, номиналом от 0,5 до 1,6 миллиардов долларов. Однако часть кредиторов может вынудить его или государство выплатить до 35 миллионов долларов уже в ближайшее время.

http://www.epravda.com.ua/publications/4add62a789fde/

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«Экономические известия» публикуют статью «Доллар перепродали». На валютном рынке сменилась тенденция – доллар начал дорожать. В предыдущую неделю доллар был настолько перепродан, что легко отскочил к более высокой цене.

http://eizvestia.com/fin/full/4183968

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«Коммерсантъ-Украины» помещают материал «В связи с экономией». Украинцы стали покупать дешевые телефоны. Наибольшим спросом среди украинских потребителей мобильных телефонов во время кризиса стали пользоваться модели стоимостью до $70. По данным Unitrade Group, их доля в общих продажах за 9 месяцев выросла с 20% до 39%. Это позволило Nokia, имеющей сильные позиции в бюджетном сегменте, по итогам трех кварталов преодолеть 50-процентный порог рынка, а LG – увеличить долю почти втрое.

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1259691

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«Коммерсантъ-Украины» публикует статью «Парламент борется с пороками». Цены на алкогольные напитки снова могут вырасти. В Украине может в очередной раз в этом году подорожать пиво и ликеро-водочная продукция. Вчера в Верховной раде были зарегистрированы законопроекты, предлагающие повысить акцизный сбор, в результате чего водка может подорожать в рознице более чем на 3 грн, а пиво на 36 коп. Но депутаты настаивают на необходимости увеличения поступлений в бюджет.

http://www.kommersant.ua/

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Сайт «УНИАН-Экономика» помещает статью «Запрещая реэкспорт своего газа, Туркменистан дает Украине шанс». Заманчивая перспектива - прямые "газовые" договора Украины с Туркменистаном, позволяющие избежать новогоднего аврала от "Газпрома". Впрочем, козырь таки у России - если не поставки, то транзит...

http://economics.unian.net/rus/detail/23823

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Сайт «УНИАН-Экономика» публикует материал «Зима и кризис "заморозят" авиаперевозки?». Авиакомпании переходят на зимнее расписание - сокращают число полетов, заключают код-шеринговые соглашения. Туманные финансовые перспективы украинцев создают, увы, нелетную погоду для авиаперевозчиков.

http://economics.unian.net/rus/detail/23790

Российские СМИ

«Ведомости» помещают статью «Алексей Кудрин объявил о выходе из рецессии». По итогам июля — сентября поквартальная динамика ВВП вышла в плюс после пяти кварталов спада, сообщило Минэкономразвития.

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2009/10/21/216868

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«Ведомости» публикуют статью «Компания недели: «АвтоВАЗ». Решиться уволить несколько десятков тысяч сотрудников может не каждый, говорил мне недавно руководитель крупного автомобильного холдинга. Это трудно даже психологически: не хочется же остаться в памяти людей менеджером, отправившим людей на улицу.

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2009/10/01/215140

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«Известия» в статье «Мощь доллара - его слабость» решили разобраться в хитросплетениях мировой валютной политики и выяснить, на что стоит делать ставку.

http://www.izvestia.ru/economic/article3134473/

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УНИАН