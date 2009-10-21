Главное на 21 октября (день)

Хроника дня

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Экономика

В Украины по итогам 9 месяцев дефицит платежного баланса - 12,2 млрд. долл.

Дефицит платежного баланса Украины за январь-сентябрь т.г., по предварительным данным, составил 12,196 млрд. долл. по сравнению с профицитом 6,255 млрд. долл. годом ранее.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины.

За 9 месяцев т.г. дефицит текущего счета составил 1,008 млрд. долл., по сравнению с дефицитом 9,053 млрд. долл. за аналогичный период 2008 года.

За январь-сентябрь т.г. отрицательное сальдо по финансовому счету оценено в 11,188 млрд. долл., в то время как за соответствующий период 2008 года оно было положительным – 15,308 млрд. долл.

По данным Нацбанка, в сентябре 2009 года отрицательное сальдо сводного платежного баланса составило 1,3 млрд. дол. Частично оно было профинансировано за счет специального распределения Международным валютным фондом Специальных прав заимствований на сумму 461 млн. долл.

За прошлый месяц текущий счет платежного баланса сформировался с профицитом в размере 0,097 млрд. долл., по сравнению с дефицитом в августе т.г. 0,083 млрд. дол., и в сентябре 2008 года – 1,083 млрд. дол.

По данным НБУ, отрицательное сальдо торговли товарами продолжало сокращаться и в сентябре составило 0,316 млрд. долл. (в августе – 0,675 млрд. долл.).

Дефицит финансового счета в сентябре уменьшился до 1,4 млрд. долл., по сравнению с 2,5 млрд. долл. в августе т.г. Это было обусловлено в первую очередь ростом поступлений прямых иностранных инвестиций (ПИИ) и сокращением отрицательного сальдо по кредитам и облигациям при сохранении значительного прироста наличной валюты вне банковской системы.

Объемы чистого притока ПИИ в Украину в сентябре были одними из наибольших в текущем году – 0,835 млрд. дол. (за январь- сентябрь – 3,3 млрд. дол.).

Отрицательное сальдо по долговым операциям сектора государственного управления в прошлом месяце составляло 0,357 млрд. долл. и было сформировано, с одной стороны, погашением еврооблигаций правительства на сумму 0,738 млрд. долл., а с другой, получением займа от Всемирного банка в размере 400 млн. долл. (за январь-сентябрь отрицательное сальдо по этой позиции составляло 1,2 млрд. долл.).

В сентябре коэффициент покрытия внешних выплат по долговым обязательствам новыми привлечениями (ролловер) для банков составил 57%, для других секторов - 123%. За январь-сентябрь отрицательное сальдо по долговым операциям частного сектора составляло 6,4

млрд. долл., по сравнению с 14 млрд. долл. притока за этот же период 2008 года, а ролловер был оценен в 76% (для банков - 72%, для других секторов - 90%).

Объемы резервных активов сократились в прошлом месяце на 0,904 млрд. долл. и их объем на 1 октября составлял 28,1 млрд. долл., что обеспечивает финансирование импорта товаров и услуг на протяжении 5,8 месяцев будущего периода.

Строительство

Кабмин унифицирует бесплатную выдачу земельных актов на землю

Правительство планирует унифицировать бесплатную выдачу земельных актов на приусадебные участки.

Об этом сегодня сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, открывая заседание Кабинета министров.

Как отметила премьер-министр, соответствующие изменения планируется внести сегодня в правительственное постановление №844.

“Потому что когда мы начали выдавать акты, то поняли, что люди разделяются на две группы – на тех, кто может получить бесплатно акт, оформленный до 2002 года на такой участок, и тех, кто оформлял после 2002 года. Постановление будет вводить абсолютно одинаковые условия для всех граждан, которые получили этот земельный участок, как до 2002 года, так и после 2002 года. То есть мы унифицируем бесплатную выдачу земельных актов”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также отметила, что сегодня на заседании правительства планируется заслушать вопрос о том, “как идет ломка старых коррупционных моделей относительно выдачи актов на приусадебные участки”. По словам главы правительства, сломать коррупцию в этой системе очень тяжело.

Она также сообщила, что завтра в 10.30 состоится всеукраинское селекторное совещание относительно организации выдачи бесплатных земельных актов на приусадебные участки. На совещании планируется участие глав облгосадминистраций, представителей Госкомзема, земельных кадастровых служб. «Хочу шаг за шагом ломать чиновничий саботаж, который сегодня отмечается при выдаче людям земельных актов, и я его абсолютно точно сломаю», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

ТЭК

Кабмин одобрил концепцию модернизации ГТС до 2015 г

Кабинет министров Украины одобрил концепцию развития и модернизации газотранспортной системы (ГТС) Украины на период 2009-2015 годы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН.

По словам Ю.ПРОДАНА, в концепции изложены направления инвестиционной деятельности. Прежде всего, делается акцент на модернизацию линейной системы ГТС, модернизацию компрессорных и распределительных станций.

Для выполнения планов, изложенных в концепции, будут необходимы 2,57 млрд. долл. США.

Почти 570 предприятий ТКЭ получат газ в отопительный сезон

ДК «Газ Украины» заключила почти 570 договоров на снабжение природным газом в новом отопительном сезоне 2009-2010 гг. с предприятиями тепловой коммунальной энергетики (ТКЭ), которые обеспечили полные расчеты с компанией за газ, потребленный на протяжении прошлого отопительного сезона (с 01.10.08 г.).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Газ Украины».

В сообщении отмечается, что темпы погашения теплопоставщиками задолженности, накопленной на протяжении прошлого отопительного сезона 2008-2009 гг., в целом являются недостаточными, а состояние таких расчетов - неудовлетворительным.

Задолженность предприятий ТКЭ перед компанией за потребленный с 01.10.08 г. природный газ составляет свыше 2,54 млрд. грн., а уровень оплаты – 72%. Кроме того, свыше 728 млн. грн. составляет долг АЭК «Киевэнерго» перед компанией за 2008-2009 гг. (уровень оплаты – 62%).

Наибольшими должниками перед ДК "Газ Украины" за потребленный с 01.10.08 года газ остаются предприятия ТКЭ Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Одесской областей, а также г. Киева.

Низкий уровень расчетов предприятий ТКЭ-должников делает невозможными заключение ими договоров по закупке в необходимых объемах природного газа.

ДК «Газ Украины» требует от предприятий ТКЭ срочно погасить задолженность за природный газ. Полные расчеты за газ являются непременным условием заключения договоров компании с предприятиями ТКЭ на поставки им природного газа на протяжении отопительного сезона 2009-2010 гг., выделения необходимых плановых объемов газа.

Общество

ВР одобрила пути реформирования здравоохрания

Верховная Рада Украины приняла постановление «О Рекомендациях парламентских слушаний на тему: «Пути реформирования здравоохранения и медицинское страхование в Украине».

Как передает корреспондент УНИАН, за документ проголосовали 343 из 435 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В рекомендациях отмечается, что здоровье населения Украины находится на критически низком уровне. Показатели смертности населения Украины в 2-4 раза превышают аналогичные показатели стран Европейского Союза, а темпы углубления демографического кризиса угрожают национальной безопасности Украины.

В рекомендациях отмечается, что в 2009 году уровень финансирования медицинской отрасли уменьшился до 2,9% ВВП, государственным бюджетом на 2009 год предусмотрено финансирование отрасли в сумме 29,96 млрд. грн., что почти вдвое меньше минимальной потребности, которая по расчетам Министерства здравоохранения Украины, составляет 56 млрд. грн.

Государственное финансирование здравоохранения в 2009 году, в расчете на душу населения, составляет 90 долларов США, что в 60 раз меньше, чем в Соединенных Штатах, в 40-30 раз меньше, чем в странах Евросоюза и в 7-12 раз меньше, чем у ближайших соседей Украины - Молдовы, Беларуси, России и Польши.

Оплата труда медиков в Украине почти вдвое меньше, чем в промышленности. Так, в апреле 2009 года средняя заработная плата в отрасли составляла 1155 грн. (в промышленности — 1886 грн., в образовании — 1436 грн.).

В рекомендациях отмечается, что введение в Украине системы обязательного медицинского страхования является необходимым шагом для улучшения здоровья и жизни населения. Также отмечается, что при формировании государственного бюджета на 2010 год и в будущем необходимо предусматривать увеличение государственных ассигнований на здравоохранение в объеме не меньше 5% ВВП.

Также ВР рекомендует правительству способствовать законодательному урегулированию вопроса, касающегося установления медицинским работникам надбавок за выслугу лет, добросовестный труд, выплаты помощи на оздоровление и доплаты в размере 25% должностного оклада за работу в государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения, расположенных в сельской местности.

Кроме того, парламент рекомендует правительству предусмотреть изменения в действующие законодательные и нормативно-правовые акты относительно установления медицинским работникам надбавки за выслугу лет ежемесячно в процентах к должностному окладу в зависимости от стажа медицинской работы (свыше 3 лет – 10%; свыше 10 лет – 20%; свыше 20 лет – 30%).

Приватизация

ФГИУ прогнозирует, что стартовая цена 71% пакета «Черкассыоблэнерго» составит 600-700 млн. грн.

Киев. 21 октября. УНИАН. Фонд государственного имущества Украины прогнозирует, что стартовая цена государственного пакета акций энергоснабжающей компании ОАО «Черкассыоблэнерго» составит 600-700 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам исполняющий обязанности главы ФГИУ Дмитрий ПАРФЕНЕНКО.

«Мы прогнозируем стартовую цену на уровне 600 – 700 млн. грн», - сказал он, отметив при этом, что окончательные условия продажи госпакета компании должны пройти утверждение на уровне Кабинета министров Украины.

Д.ПАРФЕНЕНКО также подтвердил, что на торги будет выставлен консолидированный государственный пакет акций компании - 71%.

Напомним, что государство контролирует 71% акций «Черкассыоблэнерго». Прямой контроль над пакетом 46% акций оно осуществляло через НАК «Энергетическая компания Украины», опосредованный – через «УкрЭСКО» (25%).

НАК «Энергетическая компания Украины» уже передала Фонду госимущества принадлежавший ей 46% пакет акций «Черкассыоблэнерго».

Как сообщал УНИАН, согласно распоряжению Кабинета министров Украины №474-р от 28 апреля 2009 г., в текущем году на приватизацию планировалось выставить 46% акций ОАО "Черкассыоблэнерго", которые находятся в управлении НАК «Энергетическая компания Украины», а также 25% акций, принадлежащих ЗАО «УкрЭСКО».

Торги по продаже госпакета акций «Черкассыоблэнерго» ФГИУ планирует провести в ноябре.

Справка УНИАН. ОАО "Черкассыоблэнерго" осуществляет лицензионную деятельность по поставкам и передаче электроэнергии на территории Черкасской области. Компания поставляет электроэнергию 595 985 физических и 14 415 юридических абонентов (771 – промышленных, 12 464 – непромышленных).

14,53% «Черкассыоблэнерго» компании принадлежат Grayham Investments Limited (Британские Виргинские острова), 10,78% – Orlenia Holdings Limited (Кипр).

В 2008 году "Черкассыоблэнерго" увеличило прибыль на 65,9% – до 50,121 млн. грн.

Соцполитика

Минтруда заявляет о стабилизации ситуации на отечественном рынке

Киев. 21 октября. УНИАН. Первый заместитель министра труда и социальной защиты Украины Павел РОЗЕНКО заявляет, что ситуация на отечественном рынке труда постепенно стабилизируется.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом П.РОЗЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«На сегодняшний день на учете в Государственном центре занятости находится 534 тысячи человек, а в пик кризиса было около 930 тысяч. Это свидетельствует о том, что ситуация на рынке труда не только стабилизируется, но и имеет позитивную динамику», - сказал П.РОЗЕНКО.

Заместитель министра также сообщил, что в настоящее время на условиях неполной занятости работает около миллиона граждан, и этот показатель сокращен на 25% по сравнению с началом кризиса, когда на неполный рабочий день были переведены 1,3 миллиона граждан.

По словам П.РОЗЕНКО, в настоящее время также на 70% сократилось количество граждан, которые находятся в административном отпуске. «В начале кризиса в административных отпусках находились 1,1 миллиона граждан, а сегодня это количество сократилось до 340 тыс. человек.

Заместитель министра также отметил, что в январе-июне уровень безработицы сократился до 9% против 9,5% в начале года.