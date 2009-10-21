Тигипко: Кабмин применяет против бизнеса налоговые репрессии

Претендент на пост Президента Украины Сергей ТИГИПКО считает, что правительство применяет против предпринимателей налоговые репрессии, которые будут иметь обратной результат.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, так он прокомментировал опубликованные распоряжения Кабинета министров «Об утверждении Национального плана действий по улучшению администрирования налогов» и «О мерах по улучшению администрирования налога на добавленную стоимость». Распоряжения вводят непредвиденные налоговым законодательством основания для дополнительных проверок плательщиков НДС и так называемые «факторы риска» - не предусмотренные законом дополнительные основания для действий налоговых органов в части администрирования всех видов налогов.

«Репрессии в отношении плательщиков налогов будут иметь обратный результат», - сказал С.ТИГИПКО.

«Все это ни что иное как шантаж налогоплательщиков, - считает С.ТИГИПКО. – Бесконечные проверки, отказ в законном возврате НДС – все это благодаря распоряжению правительства становится уже официальной практикой».

Он также напомнил, что Украина в рейтинге Мирового банка по условиям ведения бизнеса получила этой осенью 142-е место из 183. А по качеству налоговой системы Украина занимает третье место с конца – 181-е.

«Стране нужна прозрачная, простая, лояльная к экономике налоговая система. Такая налоговая реформа не только обеспечит рост доходов бюджета, но и будет стимулировать экономический рост и уменьшит коррупцию. А действия правительства лишают Украину шансов на скорый выход из кризиса», – считает С.ТИГИПКО.

Справка УНИАН. 14 октября на заседании Кабинета министров был принят Национальный план улучшения администрирования налогов.

По данным Управления по связям со СМИ Секретариата Кабмина, план обеспечивает усовершенствование администрирования налогов, что позволит повысить уровень соблюдения плательщиками налогов налоговых норм.

Согласно плану, ГНА Украины и другим центральным органам исполнительной власти поручается принять меры по усовершенствованию контрольно-проверочной работы органов государственной налоговой службы, усилению контроля за трансграничным уклонением от налогообложения, усовершенствованию администрирования налога на добавленную стоимость, интенсификации процесса взыскания налоговой задолженности и улучшению администрирования налогов, оплаченных крупными налогоплательщиками.

Кроме того, правительство приняло распоряжение «О мерах по улучшению администрирования налога на добавленную стоимость». Реализация этого решения будет способствовать улучшению администрирования НДС и выполнению доходной и расходной частей госбюджета Украины.

Предложенные распоряжениям нормы также позволят усилить профилактические функции контролирующих органов по предупреждению и своевременному выявлению фактов уклонения от уплаты НДС.