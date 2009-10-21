Литвин: ЧФ РФ должен остаться в Крыму после 2017 г.

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что «надо сделать все, чтобы Черноморский флот Российской Федерации продолжил аренду баз в Крыму и после 2017 года». Об этом глава парламента заявил в интервью газете «Факты и комментарии», опубликованном сегодня.

В частности, на вопрос «Какие конкретные направления украинско-российского сотрудничества вы считаете первоочередными?», В.ЛИТВИН заявил: «Накануне был в Крыму, поэтому начну с проблем полуострова. Надо сделать все, чтобы Черноморский флот Российской Федерации (ЧФ РФ) продолжил аренду баз в Крыму и после 2017 года на взаимовыгодных условиях. ЧФ РФ должен выступать одной из гарантий нашей безопасности. Чтобы неповадно было кому-то испытывать на прочность Украину».

Помимо того, отмечает В.ЛИТВИН, «сегодня в сфере военно-промышленного комплекса сотрудничество между нашими государствами находится в нижайшей точке. Курс нынешней власти на вступление в НАТО привел к тому, что Россия начала закрываться от нас, сворачивать взаимодействие. Если Украина вступает в НАТО, то как наши ученые, например с "Южмаша", будут обслуживать ядерные щиты России? Это же секретная информация, вопросы безопасности. Конечно, Россия будет отгораживаться от нас. А ведь сотрудничество ВПК - это локомотив сотрудничества во всей экономике. Все инновации, передовые технологии всегда применялись сначала в военной сфере, а потом распространялись на гражданскую. Из-за этого у нас сегодня очень много проблем с организацией работы таких предприятий, с рынками сбыта».

«России тоже невыгодно разрывать отношения с нами, - говорит глава ВР. - Потому что это очень накладно - замкнутый цикл в производстве вооружений. Раньше у нас была кооперация в этих сферах. И тут идет речь не только о космической отрасли, не только о самолетостроении, а и о танкостроении, и о технологиях завтрашнего дня - нанотехнологиях. Так что я считаю, что только вместе мы сможем построить новую, современную армию и достойно обеспечить ее».