"Интертелеком" начал сбор денег для больных детей

Одесса. Двадцатого октября стартовал Всеукраинский благотворительный проект «Твори добро», организованный компанией «Интертелеком» совместно с Благотворительным Фондом «Пчёлка».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании, цель инициаторов некоммерческого проекта - помочь детям с различными серьёзными патологиями, которым предстоит дорогостоящее лечение в клиниках Украины, СНГ и стран дальнего зарубежья.

Компания «Интертелеком» выделила специальный короткий номер 7575, по которому каждый желающий абонент сети имеет возможность перечислить со своего счета сумму в размере 5 (пяти) гривен в помощь тяжело больным детям.

Все собранные средства будут переданы в Благотворительный фонд «Пчелка». Решение о распределении материальной помощи будет принимать специальная комиссия, в составе которой врачи Одесской детской областной клинической больницы, представители Фонда «Пчелка» и компании «Интертелеком».

Детали благотворительного проекта в разделе «Твори добро с «Интертелеком» www. intertelecom.ua.

В проекте могут принять участие только физические лица, абоненты «Интертелеком».

Справочно. ООО «Интертелеком» – Первый национальный CDMA-оператор в Украине.

Первый абонент был подключен в марте 2001 года.

Количество абонентов ООО "Интертелеком" на октябрь 2009 года составило 330 756 абонентов. Компания предоставляет услуги фиксированной и мобильной связи стандарта CDMA, а также беспроводной доступ к сети Интернет по технологиям 1х и EV-DO Rev.A.