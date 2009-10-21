ЕМЗ приобрел для горбольницы Донецка современную аппаратуру

Енакиевский металлургический завод (ЕМЗ) в рамках долгосрочного социального партнерства между предприятием и городской больницей №2 г.Донецка приобрел два современных автоклава, сообщается на официальном сайте компании СКМ.

Аппараты марки ГК-103-М предназначены для стерилизации медицинских материалов и инструментария. Приобретенные стерилизаторы позволят лечебному учреждению улучшить санитарно-гигиенический режим. Стоимость приобретенной медтехники составила 110 тыс.грн.

Главный врач КЛПУ «Городская больница №2 г. Енакиево» Иван Колесников отметил острейшую потребность больницы в аппаратуре, приобретенной с помощью ЕМЗ: «Имеющиеся в наличии пять стерилизаторов безнадежно устарели. Кроме того, три автоклава уже выработали эксплуатационный ресурс и подлежат списанию. Приобретение же аппаратуры за счет городского бюджета в условиях кризиса представлялось маловероятным. Учитывая наше долгое и плодотворное сотрудничество с Енакиевским металлургическим заводом, мы обратились к руководству предприятия с просьбой приобрести необходимое оборудование и получили положительный ответ».

«Одним из основных направлений социальной деятельности ЕМЗ является участие в городских программах по здравоохранению, — отметил генеральный директор ОАО «ЕМЗ» Александр Подкорытов. - Наши совместные усилия направлены на самое главное — сохранение жизни и здоровья заводчан и их семей, а также других жителей города, которые обслуживаются в данной больнице».

Справка УНИАН. Стерилизатор (автоклав ГК-103-М) предназначен для стерилизации водяным насыщенным паром под давлением перевязочных материалов, операционного белья, хирургического инструментария, хирургических перчаток и других медицинских принадлежностей, воздействие пара на которые не вызывает изменения их функциональных свойств.

Группа ЕМЗ производит товарную заготовку. В группу входят ОАО «Енакиевский металлургический завод» и украино-швейцарское совместное предприятие ООО «Метален», которые осуществляют хозяйственную деятельность на одной производственной площадке и имеют единый производственный цикл.

Метинвест — международная вертикально-интегрированнаягорно-металлургическая группа компаний. Акционерами Группы Метинвест являются Группа СКМ (75%) и группа компаний «Смарт-холдинг» (25%), которые принимают участие в управлении Группой Метинвест на партнерских началах. Объединение горно-металлургических активов СКМ и «Смарт-холдинга» в рамках Метинвеста началось в 2007 году и завершится в 2009. ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ» — управляющая компания Группы Метинвест.