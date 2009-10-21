Азаров: ПР требует реализовать закон о повышении соцстандартов

Народный депутат, член парламентской фракции Партии регионов, министр финансов в Оппозиционном правительстве Николай Азаров считает необходимым сделать все, чтобы закон о повышении соцстандартов был реализован.

Как сообщается на сайте Партии регионов, в частности, он сказал:

"- Для меня совершенно очевидно, что Президент должен подписать этот законопроект. В свою очередь, правительство должно пересмотреть бюджет 2010 года и заложить новые параметры. Оно также должно заложить эти параметры и в бюджет 2009 года, чтобы с 1 ноября осуществить повышение пенсий и минимальных заработных плат.

Конечно, можно понять премьер-министра Тимошенко, для которой израсходовать кредитные и бюджетные ресурсы гораздо важнее на избирательные цели, чем выполнять тот законопроект, за который боролась Партия регионов, и который был, в конце-концов, принят Верховной Радой.

Мне, кстати, совершенно непонятно, куда Тимошенко собирается тратить очередной транш МВФ в размере 4 млрд. долларов? В пересчете это около 30 млрд. гривен, что с лихвой перекрывает потребности и этого закона, и многих других." /конец цитаты/.