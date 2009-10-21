В России зарегистрировано 956 случаев заболеваний гриппом A/H1N1.

Об этом сегодня в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщила замминистра здравоохранения и социального развития Вероника СКВОРЦОВА.

По ее словам, 60% больных привезли вирус из-за границы.

Она подчеркнула, что летальных исходов на сегодняшний день сегодня не зарегистрировано. По словам В.СКВОРЦОВОЙ, опыт стран Южного полушария позволяет надеяться, что ситуация с распространением нового гриппа в России не выйдет из-под контроля, а вирус не мутирует.

В то же время, замминистра затруднилась дать прогноз, когда заболеваемость новым гриппом пойдет на спад.

«Если все будет идти так как сейчас, напряженными будут ближайшие два – два с половиной месяца», - сказала В.СКВОРЦОВА.

Замглавы Минздравсоцразвития напомнила, что в России зарегистрированы четыре вакцины против нового гриппа. Все они показали безопасность и хорошую переносимость.

Сейчас проводится второй этап клинических испытаний этих вакцин на взрослых, чтобы выяснить их иммуногенность, то есть определиться с тем, понадобится ли повторная прививка.

По ее словам, прививочная кампания начнется в декабре. На первом этапе вакцину против нового вируса получат 10 млн. россиян: медицинские работники, энергетики, сотрудники водоканалов и других технических служб.

В.СКВОРЦОВА сообщила, что если пандемия гриппа A/H1N1 разовьется в России, то на следующем этапе будут провакцинированы еще 30 млн. человек: преподаватели техникумов и вузов, школьные учителя, дети и подростки.

Говоря о числе россиян, болеющих новым гриппом на сегодня, она сообщила, что это 174 человека.

«Часть из них госпитализирована, часть болеет дома. 956 человек - это общая цифра человек, начиная с первого случая выявления 21 мая этого года», - сообщила она.

В то же время, по информации «Эхо Москвы», сегодня директор НИИ Гриппа Олег КИСЕЛЕВ заявил, что считает официальную статистику по гриппу заниженной.

«Эту цифру нужно умножать на десять», - считает О.КИСЕЛЕВ.