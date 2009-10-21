В России зарегистрировано 956 случаев заболеваний гриппом A/H1N1
Ближайшие два месяца будут сложными
В России зарегистрировано 956 случаев заболеваний гриппом A/H1N1.
Об этом сегодня в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщила замминистра здравоохранения и социального развития Вероника СКВОРЦОВА.
По ее словам, 60% больных привезли вирус из-за границы.
Она подчеркнула, что летальных исходов на сегодняшний день сегодня не зарегистрировано. По словам В.СКВОРЦОВОЙ, опыт стран Южного полушария позволяет надеяться, что ситуация с распространением нового гриппа в России не выйдет из-под контроля, а вирус не мутирует.
В то же время, замминистра затруднилась дать прогноз, когда заболеваемость новым гриппом пойдет на спад.
«Если все будет идти так как сейчас, напряженными будут ближайшие два – два с половиной месяца», - сказала В.СКВОРЦОВА.
Замглавы Минздравсоцразвития напомнила, что в России зарегистрированы четыре вакцины против нового гриппа. Все они показали безопасность и хорошую переносимость.
Сейчас проводится второй этап клинических испытаний этих вакцин на взрослых, чтобы выяснить их иммуногенность, то есть определиться с тем, понадобится ли повторная прививка.
По ее словам, прививочная кампания начнется в декабре. На первом этапе вакцину против нового вируса получат 10 млн. россиян: медицинские работники, энергетики, сотрудники водоканалов и других технических служб.
В.СКВОРЦОВА сообщила, что если пандемия гриппа A/H1N1 разовьется в России, то на следующем этапе будут провакцинированы еще 30 млн. человек: преподаватели техникумов и вузов, школьные учителя, дети и подростки.
Говоря о числе россиян, болеющих новым гриппом на сегодня, она сообщила, что это 174 человека.
«Часть из них госпитализирована, часть болеет дома. 956 человек - это общая цифра человек, начиная с первого случая выявления 21 мая этого года», - сообщила она.
В то же время, по информации «Эхо Москвы», сегодня директор НИИ Гриппа Олег КИСЕЛЕВ заявил, что считает официальную статистику по гриппу заниженной.
«Эту цифру нужно умножать на десять», - считает О.КИСЕЛЕВ.