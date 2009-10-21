Королевская: новый закон приведет к тенизации легкой промышленности

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ считает, что закон о повышении социальных стандартов приведет к тенизации легкой промышленности.

Как сообщает пресс-служба Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства, представители Всеукраинского объединения работодателей легкой промышленности обратились к Н.КОРОЛЕВСКОЙ по поводу принятого вчера парламентом соответствующего закона.

В своем обращении они заявили, что предприятия легкой промышленности вынуждены будут уходить в тень или закрываться, если закон о повышении социальных стандартов вступит в силу.

Представители «Укрлегпрома» утверждают, что если с введением закона государство хотя бы минимально не поддержит отрасль, около 12 тыс. предприятий мгновенно пострадают.

«Изымать деньги на повышение зарплат работодателям просто неоткуда», - сказала исполнительный директор объединения Татьяна ЗАМОРОКО.

Среди нынешних проблем легкой промышленности она отметила чрезмерные взносы в Фонды социального страхования, а также значительную тенизацию отрасли.

«Проблему тенизации отрасли нужно решать комплексными мерами, - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ. – Однако значительным шагом на пути ее решения может стать урегулирование вопроса государственных закупок».

По итогам заседания было принято решение создать при комитете рабочую группу, которая детально проанализирует ситуацию в легкой промышленности и разработает программу поддержки отрасли.