Курс НБУ на 22.10.09

Официальный курс НБУ на 22.10.09100 USD США – 799.3000 (21 октября – 798.0000) 100 EUR – 1192.6355 (21 октября – 1194.6858) 10 RUR – 2.7407 (21 октября – 2.7337) Учетные курсы банковских металлов на 22.10.09 за 10 тройских унций (грн.)959 XAU 10 Золото-84206.26 (21 октября-84907.20) 961 XAG 10 Серебро-1389.98 (21 октября-1416.85) 962XPT10Платина-108305.15(21 октября-108448.20) 964XPD10 Палладий-26856.48(21 октября-26653.20)

Официальный курс НБУ на 22.10.09 100 USD США – 799.3000 (21 октября – 798.0000) 100 EUR – 1192.6355 (21 октября – 1194.6858) 10 RUR – 2.7407 (21 октября – 2.7337) Учетные курсы банковских металлов на 22.10.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-84206.26 (21 октября-84907.20) 961 XAG 10 Серебро-1389.98 (21 октября-1416.85) 962XPT10Платина-108305.15(21 октября-108448.20) 964XPD10 Палладий-26856.48(21 октября-26653.20)

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