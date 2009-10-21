Главное на 21 октября (вечер)

Сельское хозяйство

Кабинет Министров Украины расширил действие упрощенной процедуры выдачи гражданам актов на землю.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Кабмине председатель Государственного комитета Украины по земельным ресурсам Олег КУЛИНИЧ.

По его словам, соответствующие изменения внесены в постановление правительства №844 от 5 августа 2009 года. «Мы скорректировали порядок, который был предусмотрен постановлением №844. Был декрет Кабмина 1992 года, в соответствии с которым граждане имели возможность на основании решения сессии получить акт на земельный участок без разработки технической документации. К моменту принятия Земельного кодекса в 2002 году в соответствии со ст. 118 гражданин имел право получить решение сессии (сельского, поселкового совета на выдачу акта на землю – УНИАН), и соответственно сессия принимала решение исключительно на основании разработанной технической документации. Это внесло некоторую диспропорцию по отношению к людям, и мы сегодня уравновесили эту процедуру», – сказал О.КУЛИНИЧ.

При этом, по его словам, процедуру бесплатных оформления и выдачи гражданам государственных актов на право собственности на земельные участки решено не ограничивать 2009 годом, как это предусмотрено постановлением №844.

«Мы, учитывая то, что уравновесили эту категорию населения, продлили и срок процедуры, который не закончится 2009 годом, а будет иметь продолжение в 2010 году. И вообще, как сказала Юлия Владимировна, эта упрощенная процедура будет пролонгирована, чтобы иметь постоянный характер и не создавать ажиотажа», – отметил О.КУЛИНИЧ.

По его словам, таким образом, граждане, которые получили решение сессии о выдаче акта после 2002 года или хотят получить его сегодня, имеют возможность прийти и «одновременно на бесплатной основе изготавливать техническую документацию и принимать решение сессии и получать акт на земельный участок, где они проживают 10, 20, 30 лет».

При этом правительство обязало сельские и поселковые советы принимать заявления даже без наличия технической документации. «Тогда уже мы привлекаемся к работе, разрабатываем бесплатно техническую документацию и на протяжении 30 дней должны разработать, зарегистрировать и выдать (акт на земельный участок – УНИАН)», – отметил О.КУЛИНИЧ.

При этом он уточнил, что принято решение, позволяющее одновременно принимать решение о приватизации и разрабатывать техническую документацию, что снимет нагрузку и избавит людей от лишних походов по разным инстанциям.

По данным главы Госкомзема, на сегодняшний день имеется около 720 тысяч заявлений от граждан на получение таких актов на земельные участки, при этом выдано по данной процедуре уже 198 тысяч бланков этих актов.

Ряд народных депутатов инициируют повышение акцизов на спирт на 42% - с 34 грн. до 50 грн. за 1 литр 100%-ного спирта. Соответствующее повышение предусмотрено в проекте закона «О внесении изменений в Закон Украины "О ставках акцизного сбора на спирт этиловый и алкогольные напитки" (регистр. № 5251 от 20.10.2009).

В документе предлагается с 1 декабря повысить ставку акцизного сбора на спирт этиловый, некоторые сброженные напитки, смеси из сброженных напитков и смеси сброженных напитков с безалкогольными напитками, ликеры, другие напитки, содержащие спирт, - до 50 грн. за 1 литр 100%-ного спирта.

Инициаторы документа в пояснительной записке заявляют, что увеличение ставки акцизного сбора поможет обеспечить повышение уровня минимальной заработной платы и минимальной пенсии. По мнению авторов, принятие документа, при условии, что объемы реализации не превысят уровня текущего года, позволит увеличить доходы государственного бюджета на 2,9 млрд. грн. в расчете на год.

Напомним, в июле т.г. акциз на спирт уже повышался до 34 гривень за 1 литр.

Социальная политика

Кабинет Министров Украины одобрил Концепцию дальнейшего проведения пенсионной реформы.

Это предусмотрено распоряжением правительства №1224-р от 14 октября 2009 года, размещенным на официальном сайте Кабмина.

Планируется, что данная концепция будет реализована в течение 2010-2017 годов в два этапа. На первом этапе (2010-2013 гг.) будет устранена диспропорция в размерах пенсий, назначенных в разные годы, внесены законодательные предложения о сокращении необоснованных льгот по уплате страховых взносов, а также ликвидированы диспропорции в пенсионном обеспечении граждан, которым установлены особые условия пенсионного обеспечения, осуществлен поэтапный переход к единым правилам назначения пенсий, обеспечены прозрачность и прогнозируемость пенсионной системы и механизмов управления ею, легализированы заработные платы, обеспечена защита пенсионных активов.

Также планируется внести в законодательство изменения, согласно которым Пенсионный фонд будет превращен в неприбыльную самоуправляющуюся организацию.

На втором этапе (2014-2017 гг.) планируется начать поэтапное введение обязательной накопительной пенсионной системы, внедрить единые правила назначения пенсий, освободить бюджет Пенсионного фонда от не свойственных ему выплат, обеспечить развитие накопительной системы пенсионного обеспечения.

Финансирование мероприятий, связанных с реализацией данной концепции, планируется осуществлять за счет средств Пенсионного фонда, государственного бюджета, международных и национальных донорских и благотворительных организаций и других источников.

Кроме того, своим распоряжением Кабмин отменил распоряжение №525 от 15 декабря 2005 года «Об одобрении Стратегии развития пенсионной системы».

Транспорт и связь

Обобщенная база данных кодов IMEI мобильных телефонов/теримналов сформирована государственным предприятием «Украинский государственный центр радиочастот» (УГЦР) и работает в полном объеме.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС).

Согласно сообщению, по состоянию на 20 октября 2009 года в „белый” список базы данных внесено 79 млн. 147 тыс. 956 кодов IMEI мобильных терминалов, из которых 76 млн. 239 тыс. 974 являются кодами тех мобильных телефонов, которые на 1 сентября текущего года работали в сети всех операторов мобильной связи, а также тех, которые продаются на законных основаниях и в дальнейшем будут подключены к сетям операторов. Пополняться „белый” список базы данных будет за счет кодов IMEI мобильных телефонов, которые законно ввезены на территорию Украины и продаются в торговой сети.

В НКРС также сообщили, что для того, чтобы быть уверенным в легальности мобильного телефона, нужно осуществить несколько этапов его проверки. Во-первых, при покупке мобильного телефона обязательно убедиться в том, что его код IMEI занесен в базу данных УГЦР. Во-вторых, необходимо учесть, что купленный „серый” телефон, скорее всего не попадет в "белый" список. Пользователям, которые работают в сети операторов и функционировали до 1 сентября 2009 года, можно проверить свой код телефона, послав SMS-сообщение с кодом IMEI собственного мобильного телефона на короткий номер 307 своего оператора, или на сайте Украинского государственного центра радиочастот.

Верховная Рада Украины отклонила проект Воздушного кодекса Украины, зарегистрированный 29 апреля 2009 г. в парламенте Кабинетом министров (№4419) и вынесенный сегодня на рассмотрение парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие проекта за основу в первом чтении проголосовали 177 депутатов из необходимых 226.

При этом депутаты также не смогли отправить проект документа на доработку, за направление на доработку проголосовали 186 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

(УНИАН)