ДАЙДЖЕСТ СМИ за 22 октября

Украинские СМИ

«Дело» публикует материал «Акционерные общества не хотят реорганизовываться», в котором пишет - cо дня вступления в силу нашумевшего закона об акционерных обществах прошло больше полугода, а из 30 тыс. акционерных обществ, действующих в Украине, реорганизацию прошли меньше сотни…

http://delo.ua/vlast/zakony-gosregylirovanie/akcionernye-obcshestva-ne-hotjat-132570/

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Также «Дело» в материале «Минтранс пошел на поводу у «Укрзализныци» пишет – Министерство транспорта и связи одобрило план «Укрзализныци» по реформированию железных дорог. Ранее министерство предлагало свою программу реформ. В частности, ведомство настаивало на выведении отдельных предприятий из состава «Укрзализныци» и переподчинении их министерству…

http://delo.ua/biznes/kompanii/mintrans-poshel-na-povodu-ukrzaliznyci-132577/

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«Дело» в публикации «Эксперты: Кризис на рынке недвижимости не достиг нижней точки» пишет - на рынке недвижимости – заморозки. Лёд не растаял и после сезона отпусков. Риелторы отчаянно пытаются сделать погоду, уверяя, что продажи пошли, а цены снова растут…

http://delo.ua/biznes/rynki/eksperty-krizis-na-rynke-ne-dostig-tochki-132501/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Инвестиции отправились в магазины» пишет – Euroventures Ukraine ведет переговоры о покупке 30-40% западноукраинской продуктовой сети "Агроконтракт" по цене до $10 млн. Средства необходимы компании для покупки конкурента – крупнейшей в регионе по количеству магазинов сети "Пакко". В случае заключения сделок Euroventures получит долю в компании, которая будет интересна зарубежным ритейлерам, считают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1260121

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Аграрии поднимаются с земли» пишет – интерес западных инвесторов к украинскому агросектору возобновляется. Вчера было объявлено о продаже в ходе private placement 17,2% акций компании Sintal Agriculture за $13 млн. С начала кризиса это первое размещение агрокомпании в Украине, которое, по мнению экспертов, может стать для инвесторов первым положительным сигналом к действию…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1260123

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Валюта вышла на украинский рынок» пишет – Нацбанк сообщил, что приток в сентябре $835 млн. прямых иностранных инвестиций и небольшое сальдо погашения внешних кредитов и облигаций – $491 млн. – позволили вдвое сократить дефицит платежного баланса. При этом банкам удалось привлечь краткосрочные кредиты на сумму $469 млн. Эксперты считают, что до конца года торговый баланс улучшится, и НБУ сможет снизить объемы интервенций до $200-300 млн. в месяц…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1260119

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Издание «Экономические известия» в публикации «Аэропорту ищут инвестора» пишет – Волынский облсовет намерен продать часть своей доли в компании «Луцкое авиапредприятие», в состав которого входит аэропорт. Покупатель получит шанс неплохо заработать во время Евро-2012 в случае, если выиграет конкурс за право называться резервным аэродромом у воздушных ворот соседних областей…

http://eizvestia.com/markets/full/4184064

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"Экономические известия" в публикации «Сжиженный бум» пишут - растущий спрос на автогаз открыл Украину для импортеров. Парк автомобилей, использующих в качестве топлива сжиженный газ, увеличился в этом году на 40-50%. Удовлетворять растущий спрос торговцы пропан-бутаном в состоянии лишь при помощи все более частых и обильных импортных поставок. Наиболее перспективным источником зарубежного ресурса эксперты называют Казахстан, «страдающий» от перепроизводства этого топлива…

http://eizvestia.com/markets/full/4184056

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«Газета по-киевски» в материале «Окружную достроят лет через 70» пишет - на трассе Борисполь–Бровары сдали «3,3 км дороги как в Европе». Из необходимых 213 км…

http://mycityua.com/articles/city/2009/10/21/094123.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Самый старый трамвай уберут с набережной» пишет – уже в следующем году на набережной столицы планируют начать снос трамвайных путей! В институте «Киевдормостпроект» утверждают, что без их сноса невозможно строить развязки для транспорта рядом со станцией метро «Днепр» и на Почтовой площади. Киевляне в шоке…

http://www.segodnya.ua/news/14088088.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Долг бизнеса» пишет - Президент России первый раз за кризисный год выслушал крупный бизнес. Предпринимателям обещано участие в экспертизе экономических законов…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2009/10/22/217041

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Издание «Известия» в публикации «Счетная палата: олигархи сознательно выводили деньги из оборота» пишет – собственники крупных российских корпораций изъяли из оборота сотни миллиардов рублей, а потом обратились за помощью к государству. Об этом заявил во вторник глава Счетной палаты РФ Сергей Степашин на совещании в Новосибирске. Таким образом, он повторил выводы издания…

http://www.izvestia.ru/economic/article3134486/

(УНИАН)