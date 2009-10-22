Звенигородский комбинат будет отстаивать эксклюзивное право на одноименный сыр

ОАО «Звенигородский сыродельный комбинат» (Черкасская обл.), один из крупных производителей сыра, намерен отстаивать эксклюзивное право на производство сыра «Звенигородского».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Специалисты завода утверждают, что настоящим «Звенигородским» может называться только сыр ТМ «Звени Гора», произведенный в их местности по оригинальной рецептуре.

По данным компании, сегодня более двух десятков украинских и российских производителей производят сыр под названием «Звенигородский», но потребители уже научились отличать вкус оригинального сыра. Как пример пресс-служба приводит программу «Знак якості» на телеканале «Интер», посвященную дегустации звенигородских сыров. Случайные покупатели дали наивысшую оценку в номинации «народная дегустация» именно сыру под ТМ «Звени Гора».

Отмечается, что эта торговая марка была зарегистрирована несколько лет назад для защиты прав звенигородского предприятия.

Сообщается, что оригинальный сыр «Звенигородский» впервые начали производить в 90-х годах прошлого века в городке Звенигородка Черкасской области. Уникальную рецептуру разработали специалисты Технологического института молока и мяса на базе Звенигородского сыродельного комбината с учетом региональных особенностей.

По мнению специалистов Европейской коллегии адвокатов, после вступления Украины в Евросоюз у звенигородских сыроваров есть шансы, что их право на производство сыра «Звенигородского» узаконят, ведь прецеденты закрепления прав по региональному принципу уже есть. К примеру, Высший европейский суд постановил, что сыром «фета» может считаться только сыр, произведенный в Греции, «пармезаном» – итальянский сыр «Reg giano», изготовленный в предместье Пармы, а «осципоком» может называться только копченый сыр, сваренный в районе польских Татр. Также сегодня уже все привыкли к тому, что шампанские вина могут производиться только во французской провинции Шампань, а коньяки – в винодельческом регионе Коньяк. Права этих производителей закреплены на международном уровне.

Справка УНИАН. ОАО «Звенигородский сыродельный комбинат» – один из крупных украинских производителей сыра. Принадлежит французской компании «Bongrain». В 2007 году после полной модернизации завод был сертифицирован по международной системе качества ISO 9001. Производственная мощность предприятия составляет 10 тыс. тонн сыра в год. Сыры под ТМ «Звени Гора» производятся без использования растительных жиров.