АНОНС на 22 октября

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня осуществит однодневную рабочую поездку в Харьковскую область. В ходе поездки запланировано проведение Всеукраинского совещания «С любовью и заботой к детям» под председательством главы государства. На совещании будет рассмотрен вопрос дальнейшего усиления защиты прав и оказания помощи детям-сиротам и детям, лишенным родительской заботы, в частности: преодоление детской беспризорности и безнадзорности; создание условий для реализации права каждого ребенка на воспитание в семье.

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Круглый стол на тему: «Преодоление кредитного кризиса в странах Восточной Европы: сделки по слияниям и поглощениям(M&A) и фонды прямых инвестиций в Украине». Организаторами данного мероприятия выступили: аудиторская компания «Baker Tilly Ukraine», «Mergermarket Group» и юридическая компания «Wolf Theiss».

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На портале ЛІГА.net состоится Интернет-дискуссия на тему: "Работа в кризис: найти и удержать". Рекрутеры, специалисты по управлению персоналом, а также представители власти будут отвечать на самые важные и интересные вопросы Интернет-аудитории в онлайн-режиме. Свое участие в качестве экспертов подтвердили: Елена Грищук, директор рекрутинговой компании "Форсаж"; Алла Коняева, управляющий партнер группы компаний "Алла Коняева и Партнеры"; Герман Овчаренко, директор ООО "СуперДжоб"; Валерия Казадарова, генеральный директор, украинское подразделение компании "Kelly Services" ; Ольга Климова, PR-менеджер портала rabota.ua и другие.

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Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко проведет селекторное совещание с главами облгосадминистраций и руководителями территориальных органов земельных ресурсов по вопросам организации бесплатной выдачи гражданам актов собственности на землю.

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В медиа-холдинге «Главред-медиа» состоится пресс-конференция на тему: «Повышение социальных стандартов: две стороны медали». Участники: член Совета предпринимателей при КМУ Виктор Лисицкий; руководитель программы социальной экономики Международного центра перспективных исследований Максим Борода; экономист Владимир Пилипчук.

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Круглый стол на тему: “Доступ к кредитному капиталу и финансированию для бизнеса”, организованный Ассоциацией присяжных сертифицированных бухгалтеров (АССА).Участники: Наталия Вовчук, председатель представительства АССА в Украине, странах Прибалтики и Кавказа; Валерий Литвицкий, руководитель группы советников Национального банка Украины; Оксана Продан, председатель Совета предпринимателей при КМУ; Валерий Сависько, член АССА, ген.директор компании «Транс Оболонь»; Максим Бурячок, член АССА, ген.директор колекторской компании «Укрборг»; Анжела Пригожина, старший специалист финансового сектора Всемирного Банка; Владимир Собищенко, Ассоциация украинских банков и другие.

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Начнет работу VI съезд Федерации работодателей Украины. По итогам съезда состоится пресс-конференция на тему: “Поддержка отечественного производителя - залог восстановления экономики”..

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В рамках Выставки и конференции ЕЕВС 2009 Telecom & Broadcasting Интернет ассоциация Украины проведет круглый стол на тему: «Законодательное урегулирование проблем развития ИКТ-отрасли Украины на современном этапе».

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Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко примет участие в работе Всеукраинского Народного Собрания.

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В г. Варшава (Республика Польша) состоится Одиннадцатое заседание Постоянной украинско-польской конференции по вопросам европейской интеграции (УПК). Делегацию Украины возглавит зам.министра иностранных дел Украины К.Елисеев. С польской стороны делегацию будет возглавлять заместитель Государственного секретаря МИД Республики Польша А.Кремер.

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В г. Харькове начнет работу Первая конференция: “Поисковая оптимизация и продвижение сайтов в сети Интернет”. В работе примут участие представители Yandex, Meta, Google, Begun, Sape и др.

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