“Бежевая Книга ФРС» зафиксировала рост в ряде сегментов экономики

США. “Бежевая Книга ФРС» зафиксировала умеренный рост во многих сегментах экономики США. Сообщений о росте экономической активности было больше, чем о ее снижении. Жилищное строительство в большинстве регионов было слабым, отмечено снижение и в коммерческой недвижимости. Ситуация на рынке труда смешанная и слабая. Ценовые давления и рост заработной платы были незначительными или вообще отсутствовали. Качество кредитов остается проблемой, неплатежи выросли.

«Бежевая книга ФРС» - мнение американцев об экономике. Количество положительных ноток становится все больше, хотя и пессимизм не покидает американцев.