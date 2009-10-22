Главное на 22 октября (день)

Хроника дня

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Агро

Госкомзем будет контролировать выдачу земельных актов

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила Государственному комитету по земельным ресурсам создать мобильные группы для контроля над работой региональных структур Госкомзема и Государственной кадастровой службы по выдаче земельных актов гражданам.

Соответствующее поручение Ю.ТИМОШЕНКО дала сегодня во время селекторного совещания по вопросам выдачи земельных актов.

По ее словам, мобильные группы должны проверять на местах работу по выдаче актов. «Нужно положить начало ежедневному мониторингу и выяснению, где работают, где – нет. Все это должно быть сделано. И тогда страна будет иметь такие результаты, как имеют сегодня Черкасская и Днепропетровская области», - сказала глава правительства.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО поручила Госкомзему разработать ежедневные нормативы по обработке обращений граждан и выдаче актов на землю, чтобы «завершить эту работу до 1 января».

«Все финансовые ресурсы, которые нужны и системе Госкомзема, и системе Государственной кадастровой службы, правительство будет выделять, чтобы этот процесс был организован эффективно, динамично и чтобы мы имели возможность выполнить это дело как надо», - заверила глава правительства.

Ю.ТИМОШЕНКО также поручила руководителям областных и районных государственных администраций обеспечить обучение всех сельских и поселковых председателей по вопросам оформления актов на землю.

За невыдачу земельных актов чиновников будут увольнять

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обещает увольнять чиновников земельных органов, а также возбуждать уголовные дела в случае невыполнения ими решения правительства об упрощенном порядке выдачи земельных актов на приусадебные участки.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на селекторном совещании по вопросам оформления земельных актов.

«Руководители государственных земельных структур, а также руководители кадастровых служб, которые не проводят соответствующие операции и не предпринимают соответствующие шаги, уже на сегодняшний день уволены. И этим не закончится. Если мы будем где-то еще регистрировать, что они не выполняют свои полномочия, мы будем возбуждать уголовные дела», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава правительства предупредила всех чиновников об ответственности. «Я предупреждаю, и предупреждаю достаточно радикально. Мне каждый день будут класть на стол руководители Госкомзема и Государственного земельного кадастра поименно всех преступников, которые сегодня людям не выдают акты», - заявила она.

Ю.ТИМОШЕНКО также пообещала объявлять фамилии председателей сельских и поселковых советов, которые не принимают заявления от граждан. «Мы будем находить управу», - сказал премьер-министр.

«У нас существует структура исполнительной власти – главы областных государственных администраций, председатели районных организаций. Я понимаю, что сегодня эти люди в большинстве, к сожалению, выполняют политический заказ и не делают то, что они должны делать, чтобы люди получили акты. Я не имею возможности сегодня принимать кадровые решения. Но я хочу сказать, что у меня очень хорошая память, и за каждое такое преступление против людей вы будете отвечать все равно», - предупредила глава правительства.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, лучше всего организована работа по выдаче земельных актов в Черкасской и Днепропетровской областях, а хуже всего – в Харьковской, Тернопольской, Донецкой, Киеве и Севастополе.

Украинский страховой агропул подписал новые соглашения

Компании – члены Украинского страхового сельскохозяйственного пула (УССП) договорились о продления перестраховочной защиты на следующий сезон.

Об этом говорится в сообщении УАСК «АСКА», которая является лидером УССП.

Согласно сообщению, по итогам достигнутых договоренностей 1 октября 2009 года вступили в силу новые соглашения УССП с компаниями Swiss Re, Hannover Re и Polish Re, по которым перестраховщики будут и далее принимать в перестрахование риски, принятые членами УССП как в страхование, так и в перестрахование (ретроцессия).

В сообщении отмечается, что подписание данных соглашений особенно важно в преддверии нового сезона страхования сельскохозяйственных угодий на случай ущерба от всех погодных рисков, которые могут привести к невозобновлению вегетации весной.

Страхование сельхозрисков предусмотрено для всех озимых культур, таких как пшеница, рожь, ячмень, тритикале, горчица и рапс, на случай их повреждения и полной гибели вследствие перезимовки.

Также на зимний сезон 2009-2010 в рамках УССП предлагается защита для многолетних насаждений и виноградной лозы. До 1 октября 2010 года продолжает действовать программа по страхованию сельскохозяйственных животных.

Кроме того, члены УССП готовы начать пилотные продажи страхования озимой пшеницы на весь период аграрного цикла, от момента появления всходов до момента уборки урожая.

Финансы

9 банков стали временными в Фонде гарантирования вкладов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц перевел девять банков в категорию временных участников.

Об этом сообщается на официальном сайте Фонда.

Временными участниками Фонда стали банки с временной администрацией: «Арма» (г. Киев), «Банк регионального развития» (г. Киев), банк «БИГ Энергия» (г. Киев), банк «Владимирский» (г. Сумы), банк «Днистер» (г. Львов), «Захидинкомбанк» (г. Луцк), «Трансбанк» (г. Киев).

Также временными участниками стали банк «Новый» (г. Днепропетровск) и банк «Премиум» (г. Киев).

«Банк, переведенный в категорию временного участника Фонда, обязан предупреждать в письменной форме физлицо при заключении с ним новых соглашений на привлечение вкладов, что Фонд не гарантирует возмещения по этим вкладам на условиях, определенных законом. Указанные ограничения касаются только привлечения новых вкладов и не распространяются на продление сроков по ранее заключенным депозитным договорам», - отмечается в сообщении.

Ощадбанк за январь-сентябрь увеличил чистую прибыль в 4 раза

ОАО «Ощадбанк» (Киев) по итогам января-сентября 2009 года, по сравнению с соответствующим периодом 2008 года, увеличил чистую прибыль в 4 раза – до 1,18 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Активы банка за январь-сентябрь т.г. увеличились на 5% и на 1 октября составили 60,721 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - на 25%, до 43,648 млрд. грн., обязательства – на 4%, до 43,879 млрд. грн. Уставный капитал банка за указанный период оставался на уровне 13,892 млрд. грн., собственный капитал увеличился на 7% – до 16,842 млрд. грн.

Укрсоцбанк сократил прибыль почти в 6 раз

АКБ «Укрсоцбанк» (Киев) в январе-сентябре 2009 года, по сравнению с соответствующим периодом 2008 года, сократил прибыль почти в 6 раз – до 85,197 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Активы банка за январь-сентябрь т.г. сократились на 11% и на 1 октября составили 44,273 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - на 7%, до 41,480 млрд. грн., обязательства - на 14%, до 38,504 млрд. грн., уставный капитал увеличился на 19%, до 1,270 млрд. грн., собственный капитал на 11% – до 5,768 млрд. грн.

Транспорт

За управление авто в нетрезвом состоянии усилят ответственность

Госавтоинспекция предлагает усилить ответственность за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, приведшее к ДТП без тяжких последствий.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил начальник Департамента ГАИ МВД Украины Сергей КОЛОМИЕЦ.

По его словам, на сегодняшний день подготовлен и подан в ВР законопроект, который предусматривает за такое нарушение наложение на водителя штрафа от 500 до 600 минимумов (это сейчас составляет 8-10 тысяч грн.), или исправительные работы, или лишения права управления автотранспортом на срок до трех лет.