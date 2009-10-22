Тимошенко «благословила» Луценко на провокации взяток

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила Министерству внутренних дел Украины использовать процедуру «провокации взятки» для борьбы с коррупцией при выдаче актов на землю.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава правительства заявила сегодня во время селекторного совещания с руководителями областей по вопросу выдачи земельных актов.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что в системе выдачи земельных актов отмечены множественные случаи взяток. «Министерство внутренних дел получило специальную команду, и они будут заниматься тем, что будут провоцировать взяточников, будут давать искусственные взятки, чтобы посмотреть, кто их берет… И, если нужно будет, будем возбуждать столько уголовных дел, сколько нужно», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время, юристы высказывают сомнения в правомерности подобных призывов. Использование метода «Провокация взятки», как и поручение должностного лица использовать его, является, согласно украинскому законодательству, уголовно наказуемым преступлением. Такое мнение высказал в комментарии УНИАН адвокат, партнер юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры» Максим КОПЕЙЧИКОВ, комментируя поручение премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО Министерству внутренних дел использовать метод «провокации взятки» для борьбы с коррупцией при выдаче земельных актов.

«Такая команда премьер-министра может четко квалифицироваться по статье 344 Уголовного кодекса Украины – вмешательство в деятельность государственного деятеля. Согласно этой статье, незаконное влияние в любой форме на члена Кабинета министров с целью воспрепятствовать выполнению им служебных обязанностей или добиться принятия незаконных решений наказывается штрафом, арестом, ограничением свободы или лишением свободы. Те же действия, которые совершены лицом с использованием своего служебного положения, то есть в данном случае премьер-министр к министру – там санкции гораздо жестче - ограничение или лишение свободы до 3 лет», - заявил адвокат.

Он отметил, что человек, в отношении которого сотрудники милиции используют метод «провокации взятки», может обратиться в прокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело по этому факту.

М.КОПЕЙЧИКОВ отметил, что «Провокация взятки» это уголовно наказуемое деяние согласно статье 370 Уголовного кодекса Украины, и для того, чтобы использовать этот метод на законных основаниях, необходимо внести соответствующие изменения в Уголовный кодекс.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО заявила 22 октября, что поручила МВС использовать процедуру «провокации взятки» для борьбы с коррупцией при выдаче актов на землю.

Во время селекторного совещания с руководителями областей по вопросу выдачи земельных актов 22 октября т.г. Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что в системе выдачи земельных актов отмечены множественные случаи взяток. «Министерство внутренних дел получило специальную команду, и они будут заниматься тем, что будут провоцировать взяточников, будут давать искусственные взятки, чтобы посмотреть, кто их берет… И, если нужно будет, будем возбуждать столько уголовных дел, сколько нужно», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

2 октября во Львове Ю.ТИМОШЕНКО уже выступала за использование правоохранителями в борьбе с коррупцией метода «провокация взятки». Премьер отметила неэффективность борьбы с коррупцией в Украине. «Я за то, чтобы наши силовые структуры, которые уполномочены на это (борьбу с коррупцией - УНИАН) имели право делать так называемую «провокацию взятки», - сказала она, подчеркнув, что в Польше такая практика дает позитивные результаты в борьбе с коррупцией.

Однако, при этом Ю.ТИМОШЕНКО высказалась за очень осторожное применение этого метода, поскольку существует угроза его использования «для решения вопросов».

Справка УНИАН. Статья 370 Уголовного кодекса Украины – «Провокация взятки»: 1. Провокация взятки, то есть сознательное создание служебным лицом обстоятельств и условий, которые предопределяют предложение или получение взятки, чтобы потом разоблачить того, кто дал или взял взятки, - карается ограничениям свободы сроком до пяти лет или лишениям свободы на срок от двух до пяти лет. 2. То же деяние, совершенное служебным лицом правоохранительных органов, - карается лишениям свободы на срок от трех до семи лет.