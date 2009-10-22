Объем экспорта Гонконга за 8 мес. сократился на 16,4%

Гонконг. Согласно данным Департамента по делам статистики Гонконга, в январе-августе этого года в целом общий объем экспорта страны сократился на 16,4%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В целом, сокращение экспорта произошло за счет демпинговых цен. Экономика Гонконга фактически завязана на экспорте, поэтому падение его объемов болезненно.