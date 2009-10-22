Криль: Президент должен подписать закон о соцстандартах

Председатель партии "Единый Центр" Игорь КРИЛЬ призывает Президента Виктора ЮЩЕНКО немедленно подписать закон о повышении соцстандартов.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба партии.

«Глава государства должен без промедления скрепить своей подписью закон о повышении социальных стандартов. Заявления правительства о негативных последствиях их введения для экономики страны имеют исключительно политические причины. Контраргументы Кабинета министров не столь убедительны, чтобы государство не смогло протянуть руку помощи малоимущим людям», - считает И.КРИЛЬ.

По мнению политика, правительство может найти чисто экономические источники ассигнований на выполнение норм принятого закона. Среди них - тщательный контроль и качественное администрирование расходов из государственной казны. Ведь на сегодняшний день только из-за нецелевого использования средств бюджет потерял 13 млрд. гривень, а почти половина финансирования льгот идет не по назначению.

Председатель "Единого Центра" отметил, что волна правительственного протеста против введения увеличенных соцстандартов поднялась накануне ожидаемого выделения Международным валютным фондом четвёртое транша кредита. «Понятно, что эта ссуда направляется на достижение не экономического, а политического эффекта. Привлеченные деньги помогут правительству хотя бы частично залатать огромные долговые ямы, что непременно будет использовано с большим пропагандистским апломбом », - убежден лидер ЕЦ.

Вместе с тем И.КРИЛЬ обратил внимание, что оценка МВФ закона об увеличении минимальной зарплаты и прожиточного минимума подтвердила, что уважаемая финансовая структура пользуется двойными стандартами. В частности, одним из условий предоставления фондом кредитного займа было повышение стоимости газа для населения (с 1 сентября) и теплогенерирующих предприятий (с 1 октября). По словам народного депутата, правительство пренебрегает этим условием, а премьер-министр заверила всю страну, что цена газа для населения не возрастет, и собрала предвыборные бонусы. Международный валютный фонд деликатно закрыл глаза на явное невыполнение договоренностей и дал обещанные деньги.

«Однако, как только парламент законодательно поднял соцстандарты, миссия МВФ в унисон с Кабмином забеспокоилась возможным увеличением дефицита государственного бюджета. Напрашивается вывод, что фонд выполняет в Украине функцию не финансовой помощи, а политической поддержки », - отметил политик.

По убеждению И.КРИЛЯ, Президент должен отбросить любые сомнения и навязываемые эмоции, и подписать закон о введении новых социальных стандартов. «Миллионы его соотечественников - малообеспеченных, пенсионеров, бюджетников - так же имеют право на достойную жизнь, как и члены правительства, которых они наняли для профессионального выполнения своих обязанностей. Президентская подпись под законом подтвердит, что глава государства действительно выступает гарантом прав людей», - подчеркнул председатель "Единого Центра ".

Как сообщал УНИАН, 20 октября Верховная Рада Украины приняла Закон «Об установлении прожиточного минимума и минимальной зарплаты в 2010 году».

Законом устанавливается прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в размере: с 1 ноября 2009 года - 701 грн, с 1 января 2010 года - 825 грн, с 1 апреля - 839 грн, с 1 июля - 843 грн, с 1 октября - 861 грн, с 1 декабря - 875 грн.

Кроме того, законом установлена минимальная заработная плата с 1 ноября 2009 года - 744 грн, с 1 января 2010 года - 869 грн, с 1 апреля - 884 грн, с 1 июля - 888 грн, с 1 октября - 907 грн , с 1 декабря - 922 грн.