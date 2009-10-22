Тигипко: помощь финансовому сектору оправдана

Претендент на пост Президента Украины Сергей ТИГИПКО заявляет, что помощь финансовому сектору оправдана только как инструмент стимулирования производства, малого и среднего бизнеса.

Об этом идет речь в переданном УНИАН комментарии С.ТИГИПКО.

В частности, комментируя гневное обращение Президента США Барака ОБАМЫ к американским банкирам, в котором он обвинил их в препятствовании антикризисным мерам Белого дома, С.ТИГИПКО выразил мнение, что в Украине складывается аналогичная ситуация, когда крупные банки, получив поддержку от государства, избежали риска банкротства, но даже не думают наращивать кредитование бизнеса.

«Заданием антикризисных мер не должно быть спасение тех, кто безответственной игрой со сложными финансовыми инструментами надул спекулятивные пузырьки”, - подчеркнул С.ТИГИПКО. По его убеждению, помощь финансовому сектору оправдана только как инструмент стимулирования производства, малого и среднего бизнеса. “В ином случае, кроме валютных спекуляций и нового разогрева рынка недвижимости, мы ничего не получим», - считает политик.

По его словам, виновные в нынешнем социально-экономическом кризисе ничего не поняли и ничему не научились.

«Можно только поддержать выводы ОБАМЫ. Говорить о выходе из кризиса, учтя только самочувствие капитанов Уолл-стрит и стоимость акций крупнейших акционеров, неправильно. Во многих секторах ситуация продолжает ухудшаться, а предприниматели не могут найти свободные деньги для инвестиций», - констатировал С.ТИГИПКО.

Как сообщалось, Б.ОБАМА в своем обращении к американским банкирам отметил, что закачивание сотен миллиардов долларов в финансовый сектор было призвано спасти банковскую систему от коллапса, но побочными эффектами такой политики стали новые спекуляции и многомиллионные бонусы топ-менеджеров. При этом малый и средний бизнес продолжают ощущать острый дефицит кредитов под приемлемые проценты.