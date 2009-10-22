Курс НБУ на 23.10.09

Официальный курс НБУ на 23.10.09100 USD США – 800.5000 (22 октября – 799.3000) 100 EUR – 1200.7500 (22 октября – 1192.6355) 10 RUR – 2.7522 (22 октября – 2.7407) Учетные курсы банковских металлов на 23.10.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-84432.74 (22 октября-84206.26) 961 XAG 10 Серебро-1404.88 (22 октября-1389.98) 962XPT10Платина-108547.80(22 октября-108305.15) 964XPD10 Палладий-26816.75(22 октября-26856.48)

Официальный курс НБУ на 23.10.09 100 USD США – 800.5000 (22 октября – 799.3000) 100 EUR – 1200.7500 (22 октября – 1192.6355) 10 RUR – 2.7522 (22 октября – 2.7407) Учетные курсы банковских металлов на 23.10.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-84432.74 (22 октября-84206.26) 961 XAG 10 Серебро-1404.88 (22 октября-1389.98) 962XPT10Платина-108547.80(22 октября-108305.15) 964XPD10 Палладий-26816.75(22 октября-26856.48)

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