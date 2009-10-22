Главное на 22 октября (вечер)

Финансы

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,2215/8,2510, к 12:00 цены снизились – 8,2140/8,2370. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях - 8,2095/8,2380 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками - 0,2826/36, к 12:00 цены упали - 0,2818/30. К закрытию цены установились на уровне - 0,2818/27. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,0850 (-0,0825).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4945/1,5030. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 12,3195/12,3660, к 12:00 цены ушли вниз 12,2820/12,3170. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH выросли – 12,3035/12,3490.

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О государственном бюджете Украины на 2009 год».

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 235 из 441 народного депутата, зарегистрированного в сессионном зале.

Во время первой попытки голосования за данный закон ВР не смогла его принять, поскольку проголосовали лишь 208 (при необходимых 226 – УНИАН) из 438 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Парламенту удалось принять данный закон лишь после того, как были исключены поправки к данному закону, которые касались акций НАК «Нафтогаз Украины» на сумму не более 18.600.000 тыс. грн.

Данным законом предусмотрено повысить ставки акцизного сбора на табачные изделия.

Кроме того, данным законом предусматривается списать НАК «Нафтогаз Украины», ее дочерним компаниям «Укргазвыдобування» и «Укртрансгаз» пеню и штрафные санкции, начисленные контролирующими органами за нарушения налогового, таможенного и валютного законодательства.

Кроме того, увеличиваются расходы на потребности Министерства иностранных дел Украины. В частности, предусматривается увеличение на 10 млн. грн. средств для расширения сети собственности Украины за рубежом для потребностей дипломатических учреждений Украины. Кроме того, на 75 млн. грн. увеличено финансирование для функционирования заграничных дипломатических учреждений Украины.

В то же время ВР не поддержала предложение об увеличении на 17 млн. грн. расходов Верховной Рады Украины на погашение задолженности за проживание народных депутатов Украины в гостиницах.

Как отметил заместитель председателя Комитета по вопросам бюджета Олег ЛЯШКО (фракция БЮТ), эти деньги необходимы, но чтобы не рисковать целым законом, поскольку один раз Президент Украины В.ЮЩЕНКО уже применил вето к закону, где увеличивались расходы на потребности парламента, это предложение не нужно поддерживать.

В сессионном зале народный депутат Украины Ярослав СУХОЙ (фракция Партии регионов) выкрикнул реплику: «Ну, и живите на вокзале».

Кроме того, изменениями увеличены средства на финансирование прикладных исследований в сфере военной обороны государства. На это предусмотрено выделить 202,280 тыс. грн.

Промышленность

ОАО «Одесский припортовый завод» по итогам работы за 9 месяцев т.г. получило убыток в размере 66,059 млн. грн., тогда как за аналогичный период прошлого года прибыль предприятия составляла 721,945 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном на сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, «Одесский припортовый завод» за январь-сентябрь т.г. сократил чистый доход на 45,2%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, – до 1 млрд. 514 млн. 14 тыс. грн., а также сократил доход (выручку) от реализации на 44,9% – до 1 млрд. 550 млн. 121 тыс. грн.

Транспорт

В ближайшее время на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины планируется рассмотреть проблему полноценного использования транзитного статуса Украины, сообщает еженедельник «Комментарии:».

Как пишет издание, в проекте решения, которое готовится к заседанию, указано, что «транзитный потенциал Украины, который по объемам оборота, инфраструктуры транспортных коммуникаций является самым большим в Европе, используется только на 60%». Доходы от транзита и комплекса связанных с ним услуг составляют около 6% ВВП. Для сравнения: в странах Балтии этот показатель составляет около 30%. Из-за неполноценного использования транзитного потенциала Украина ежегодно недополучает около $2,5 млрд.

Как известно, через территорию Украины проходят четыре из десяти международных транспортных коридоров: №3 Берлин (Дрезден) - Вроцлав - Краков -Львов – Киев, №5 Триест - Будапешт – Львов, №7 Дунайский (водный), №9 Хельсинки - Санкт- Петербург - Киев - Александруполис (Греция).

Информация для киевлян Киевские власти планируют снизить тарифы на жилищно-коммунальные услуги не с 1 ноября 2009 года, а с 1 января 2010 года.

Об этом говорится в обнародованных на официальном сайте Киевской городской государственной администрации проектах соответствующих распоряжений.

Как отмечено в преамбулах, указанные проекты распоряжений о введении новых тарифов на горячее водоснабжение и отопление подготовлены во исполнение решения Киевского городского совета от 13 октября в 2009 г., с учетом Меморандума о понимании между КГГА, НАК „Нафтогаз Украины” и АК ”Киевэнерго” об обеспечении постоянной работы энергокомплекса Киева этой зимой и с целью поэтапного утверждения тарифов на тепловую энергию, установление и согласование тарифов на коммунальные услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей водой для населения на экономически обоснованном уровне.

Между тем Блок Виталия Кличко требует от Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО немедленно выполнить условия вышеуказанного Меморандума и снизить тарифы на отопление и горячую воду уже с 1 ноября 2009 года.

“Мэрия в очередной раз обманула всех. И депутатов Киевсовета, которые голосовали за соответствующее решение Киевсовета на скандальном заседании 13 октября 2009 года, и киевлян, которым обещалось снизить тарифы с ноября. А главное, мэр в очередной раз обманул правительство во главе с Юлией ТИМОШЕНКО, которая говорила «о достижении полных договоренностей» между правительством и КГГА», - говорится в переданном УНИАН заявлении Блока Кличко.

Международные новости

По уточненным данным, во втором квартале 2009 года дефицит платежного баланса во всех странах-членах ЕС (ЕС-27) составлял 49,2 млрд. евро.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

Во втором квартале 2008 дефицит платежного баланса составлял 76,3 млрд. евро.

По данным Евростата, во втором квартале 2009 года значительно уменьшился дефицит в торговле товарами – до 17,2 млрд. евро против 47,5 млрд. евро во втором квартале 2008 года. В то же время, профицит в торговле услугами во втором квартале 2009 года в 17,5 млрд. евро снизился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года с 22,6 млрд. евро.

Во втором квартале ЕС имел самый большой профицит платежного баланса в торговле со Швейцарией (7,4 млрд. евро), Гонконгом (2,7 млрд. евро) и Канадой (1,7 млрд. евро). Самый большой дефицит ЕС имел в торговле с Китаем (-24,7 млрд. евро), Японией (-8,4 млрд. евро), Россией (-6,8 млрд. евро) и США (-0,9 млрд. евро).

В первом квартале 2009 года дефицит платежного баланса ЕС-27 составлял 54,6 млрд. евро.

Самыми комфортными странами для жизни пенсионеров-иностранцев оказались Австрия, Таиланд и Италия, сообщает Дело.

Такие выводы сделал журнал Forbes в своем исследовании самых лучших стран, куда бы пенсионеры могли переехать и провести там остаток своих дней. Исследователи основывались на таких факторах, как качество медицинского обслуживания, безопасность, удобные правила распоряжения всем имуществом и финансами, отсутствие проблем с визами и богатая культура. Вместе с тем, пенсионеры должны задуматься, прежде чем переезжать в другую страну, считают эксперты. Поэтому наряду с очевидными преимуществами, они также отметили и некоторые недостатки.

С учетом этих критериев самой благоприятной страной для жизни пенсионеров оказалась Австрия, так как в этой стране "самое высокое качество жизни и высококлассное медицинское обслуживание". Но есть и недостаток – жители Австрии крайне сдержаны в проявлении своих эмоций, поэтому у пенсионера-иностранца могут возникнуть трудности с поиском друзей и собеседников.

На втором месте оказался Таиланд, где "лучшее соотношение качества и цен на здравоохранение и жилье". В качестве "минуса" исследователи отмечают непредсказуемую политику.

Третье место досталось Италии за ее вкусную еду, культурное наследие, одну из лучших систем здравоохранения в мире и общительных граждан. Вместе с тем, как отмечают исследователи, пенсионерам придется столкнуться с многими бюрократическими препятствиями.

Панама оказалась на четвертом месте рейтинга. Преимущества этой страны – хороший климат, низкие налоги, качественные частные больницы, долларовая экономика и высокий уровень безопасности. Недостаток – процветающая коррупция.

На пятом месте – Ирландия. Среди ее преимуществ – низкие налоги и красивая природа. Основные трудности могут возникнуть в связи с экономическим спадом.

(УНИАН)