ДАЙДЖЕСТ СМИ за 23 октября

Украинские СМИ

«Дело» публикует материал «НКРЭ утвердила правила экспорта электроэнергии», в котором пишет - вчера Нацкомиссия по регулированию электроэнергетики (НКРЭ) утвердила порядок проведения аукционов на доступ к линиям электропередач, которые используются для поставок отечественной электроэнергии за рубеж…

http://delo.ua/biznes/kompanii/nkre-utverdila-pravila-eksporta-elektroenergii-132625/

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Также «Дело» в материале «Кто довел банки до ручки» пишет – более половины проблемных банков уже выполнили требования НБУ и огласили списки злостных неплательщиков. Издание выяснило, кто виноват в плачевном состоянии этих банков…

http://delo.ua/dengi/banki/kto-dovel-banki-do-ruchki-132628/

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«Дело» в публикации «Эмитенты станут намного прозрачнее» пишет - Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) обнародовала проект решения, которое меняет механизм отчетности эмитентов…

http://delo.ua/dengi/fondovyj-rynok/emitenty-stanut-namnogo-prozrachnee-132627/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Долговая разгрузка» пишет – НАК "Нафтогаз Украины" нашел способ не возвращать в этом году кредиты, полученные в Ощадбанке. Как стало известно изданию, Нацбанк начал изучать возможность рестуктуризации этих займов путем передачи Укргазбанку 11 млрд грн. кредитов "Нафтогаза" и долга перед НБУ. Эксперты считают, что НАК планирует рестуктуризацию, чтобы получить прибыль по итогам года. Эту же цель преследует Укргазбанк, который сможет подняться в рейтинге банков сразу на пять позиций…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1260708

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Деньги на земле не растут» пишет – один из крупнейших производителей рапса в Украине – компания Landkom International – объявила о проведении private placement, в ходе которого за 45% акций рассчитывает привлечь $16 млн. В компании признают, что продажа происходит с 30-процентным дисконтом. Но даже эту сумму компания может не привлечь, говорят эксперты...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1260707

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Резерв сослужил плохую службу» пишет – крупнейший банк с иностранным капиталом – "Райффайзен Банк Аваль" – в III квартале увеличил убытки на 500 млн. грн. – до 1,5 млрд грн. по итогам девяти месяцев. Это наибольший убыток среди частных украинских банков. Но трейдеры ухудшения показателей банка не заметили – акции учреждения вчера упали меньше, чем весь фондовый рынок…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1260696

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Издание «Экономические известия» в публикации «Стельмах консервирует «Арму» пишет – по сведениям издания, продление на два месяца моратория на удовлетворение требований вкладчиков в банках «Арма» и «Дністер» не связано с намерением Нацбанка восстановить нормальный режим их работы. В центробанке ищут ликвидаторов для этих учреждений. В свою очередь банкиры обращают внимание на срок прекращения полномочий их временной администрации - 17 декабря. Это последний день работы Владимира Стельмаха на посту главы НБУ…

http://eizvestia.com/fin/full/4184151

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"Экономические известия" в публикации «Газовый факел разгорается» пишут - Россия готовит ЕС к новому походу на интересы транзитных стран. С приближением периода высокого спроса на газ - в зимнее время - уверенность «Газпрома» в надежности поставок через Украину падает. Этому способствует предвыборный политический беспорядок в нашей стране, который российская монополия использует с пользой для продвижения своих амбициозных планов…

http://eizvestia.com/state/full/4184145

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«Газета по-киевски» в материале «Пусть и скучно, но «под ключ» пишет - новая тенденция – покупатели хотят квартиры с готовым ремонтом: это экономит время и деньги…

http://mycityua.com/articles/kopilka/2009/10/22/104416.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Без отопления школа, детсад и более сотни домов» пишет – до вчерашнего дня отопление должны были включить по всему Киеву. Однако с теплом еще далеко не все киевляне — в холоде школа, детсад и более сотни жилых домов. Кроме того, в столице то и дело рвет трубы…

http://www.segodnya.ua/news/14088430.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Стройка наперегонки» пишет - газопровод «Южный поток» может заработать раньше «Северного», считает премьер РФ Владимир Путин. Сравнение проектов показывает: либо первая труба будет построена невероятно быстро, либо серьезно задержится вторая…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2009/10/23/217159

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Издание «Известия» в публикации «Прогноз экспертов "Известий": Каким войдет доллар в новый год» пишет – высокие цены на нефть и слабый доллар таят опасность для России. "Черное золото" закрепилось на уровне $80 за баррель вопреки рыночной ситуации. Но уже в ближайшие дни спекулянты могут "проколоть" нефтяной пузырь и обвалить рынок. Доллар снова подорожает, а затеявшие все это спекулянты получат многомиллиардную прибыль. Потом пузырь надуют вновь. Противостоять таким "фокусам" готовятся и ОПЕК, и российский Минфин. "Известия" решили выяснить, как глубоко будет падать доллар и кто может на этом "сыграть"…

http://www.izvestia.ru/economic/article3134555/

(УНИАН)