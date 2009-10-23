АНОНС на 23 октября

Начнется встреча Председателя Верховной Рады Украины В.Литвина с Президентом ПАСЕ Л.М. де Пучем.

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Состоится расширенное заседание коллегии Генеральной прокуратуры Украины о состоянии соблюдения требований природоохранного законодательства и прокурорского надзора по этим вопросам.

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Состоится заседание постоянной комиссии Киеврады по вопросам транспорта и связи.

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Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

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10-30 в УНИАН состоится пресс - конференция на тему: «С завтрашнего дня лекарства по талонам?». Профессиональные фармацевтические ассоциации, объединяющие отечественных производителей, дистрибьюторов и розничных торговцев о принятом в целом 20 октября ВРУ Законе «О моратории на повышение цен и тарифов на лекарственные средства и изделия медицинского назначения». Использует ли Президент право «вето»? Возможен ли компромисс? и др. Участники: Владислав Онищенко, председатель Союза потребителей медицинской продукции; Надежда Численко, член правления Аптечной профессиональной ассоциации Украины; Владимир Дудка, президент Ассоциации фармацевтических дистрибьюторов «ФАРМУКРАИНА»; Владимир Игнатов, председатель Комитета по вопросам охраны здоровья Европейской бизнес ассоциации; Петр Багрий, президент Ассоциации фармацевтических производителей Украины; Юрий Савко, исполнительный директор Ассоциации производителей инновационных лекарств (ул.Крещатик, 4, конференц-зал).Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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Начнет работу двухдневная Пятая Международная выставка «Недвижимость за рубежом». Будут продемонстрированы инвестиционные предложения в сегменте жилой и коммерческой недвижимости за рубежом.

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Пресс-брифинг, посвященный презентации исследования “Банковские услуги для малого и среднего бизнеса в Центральной и Восточной Европе”. Докладчики: Йозеф Сикела, председатель правления, Эрсте Банк и др.

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14-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Функционирование предприятий-производителей железнодорожного оборудования в условиях экономического кризиса». Вопросы: Проблематика функционирования предприятий Ассоциации в современных условиях; Состояние “Укрзалізниці” в условиях кризиса, факторы падения покупательной способности; Влияние действия Меморандума на финансовые возможности предприятий железнодорожного машиностроения. Приглашены: Юрий Меркулов, первый зам.начальника Главного коммерческого управления “Укрзалізниці”; Олег Мельник, директор Ассоциации «Производителей оборудования железнодорожной инфраструктуры»; Дмитрий Пидтуркин. руководитель аналитической группы Консорциума «МКГ»; Федор Цимбалив, директор Завода метизных изделий (Донецк); Светлана Козинец, директор Корпорации «Путевые ремонтные технологии» (Львов); Григорий Семчишин, председатель правления Гниванского завода спецжелезобетона (Винница) (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефоны: 044-585-30-15, 067-697-89-57.

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Встреча Председателя Верховной Рады Украины В.Литвина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Турция в Украине Эрдоганом Шерифом Ишджаном.

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Круглый стол на тему: “О государственной политике создания системы контроля за использованием генно-модифицированных организмов”. Председатель Комитета Н.Королевская даст брифинг для СМИ.

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