Фармацевты просят отменить мораторий на повышение цен

Операторы фармацевтического рынка просят Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО ветировать Закон «О моратории на повышение цен и тарифов на лекарственные средства и изделия медицинского назначения».

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН президент Ассоциации фармацевтических производителей Украины Петр БАГРИЙ.

«Мы обращаемся к Президенту, который должен вмешаться в ситуацию», - сказал П.БАГРИЙ.

По словам президента Ассоциации фармацевтических дистрибьюторов «ФАРМУКРАИНА» Владимира ДУДКИ, закон требует вернуть цены до уровня, который был на 1 июля 2008 г., тогда как с того времени изменились курс доллара, стоимость энергоносителей, заработная плата и т. д. Так, курс доллара по отношению к гривне укрепился на 85%, курс евро – на 100%, то есть даже при неизменной стоимости лекарств в валюте, в гривневом эквиваленте они подорожали, отметил он. При этом на украинском фармацевтическом рынке 75% составляет импортная продукция. В.ДУДКА подчеркнул, что стоимость лекарств выросла не пропорционально изменению валютного курса. По данным мониторинга рынка, в среднем цены на лекарственные препараты выросли на 40%: отечественная продукция подорожала на 26%, импортная – на 54%.

Как пояснил председатель Союза потребителей медицинской продукции Владислав ОНИЩЕНКО, легальные операторы рынка не смогут удешевить лекарства. В.ДУДКА добавил, что прибыли фармацевтических компаний не позволят перекрыть разницу в цене и они не смогут реализовывать продукцию. По словам В.ОНИЩЕНКО, действие закона может привести к появлению на рынке некачественных удешевленных копий.

Операторы рынка сходятся во мнении, что принятый закон является исключительно популистским, непродуманным и может привести к остановке продаж лекарств, фальсификации препаратов и росту контрабанды.

Операторы рынка уже обратились с письмом к Президенту Украины и на сегодня «ожидают ответа».

Как сообщал УНИАН, 20 октября т.г. Верховная Рада Украины приняла Закон «О моратории на повышение цен и тарифов на лекарственные средства и изделия медицинского назначения».

Законом предусмотрено на период финансового кризиса установить мораторий на повышение цен на все виды лекарств и лекарственных препаратов отечественного и зарубежного производства до установления размера минимальной зарплаты и пенсий на уровне прожиточного минимума и до погашения задолженности по выплате зарплат, стипендий и денежного обеспечения студентов, курсантов и учащихся.

Также законом предусмотрено, что лекарственные препараты отечественного производства реализуются по ценам, регулируемым государством, лекарственные препараты зарубежного производства - по ценам, сложившимся по состоянию на 1 июля 2008 года.

Закон вступает в силу со дня опубликования.