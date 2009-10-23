Главное на 23 октября (день)

Хроника дня

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Финансы

Вкладчики "Укрпромбанка" перейдут в "Родовид Банк"

Национальный банк Украины одобрил перевод обязательств перед вкладчиками «Укрпромбанка» в «Родовид Банк».

Об этом агентству УНИАН сообщил директор департамента внешнеэкономических связей Национального банка Украины Сергей КРУГЛИК.

По его словам, соответствующее решение было приняло правлением Нацбанка на заседании 22 октября.

Кроме того, по словам С. КРУГЛИКА, также принято решение поддержать ликвидность «Родовид Банка» для осуществления соответствующих расчетов с вкладчиками.

Напомним, Кабинет министров Украины на заседании 8 октября принял решение о переводе активов и пассивов «Укрпромбанка» в государственный «Родовид Банк».

«Ощадбанк» готов передать половину кредитов «Нафтогаза» «Укргазбанку»

Руководство «Ощадбанка» не видит преград для передачи половины кредитов НАК «Нафтогаз Украины» в «Укргазбанк» в случае утверждения соответствующего решения Национальным банком Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Ощадбанка» со ссылкой на председателя правления банка Анатолия ГУЛЕЯ.

«Я готов отдать часть активов и пассивов в «Укргазбанк», чтобы резко улучшить его финансовые показатели и дать ему возможность стать полноценным операционным банком для «Нафтогаза», - цитирует пресс-служба А.ГУЛЕЯ.

По его словам, «Ощадбанк» может передать портфель кредитов «Нафтогаза» в размере около 11 млрд. грн. и пассивов – в виде портфеля рефинансирования НБУ.

В тоже время, в пресс-службе НБУ, отвечая на вопрос о том, рассматривает ли Нацбанк возможность такой передачи портфеля кредитов НАК из «Ощадбанка» в Укргазбанк», сказали, что данный вопрос не комментируют.

Столица

КГГА: сниженные тарифы на ЖКУ начнут действовать с 1 ноября

Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анатолий ГОЛУБЧЕНКО заверяет, что сниженные до уровня, который действовал до 1 июня с. г., тарифы на оплату услуг за теплоснабжение и горячую воду начнут действовать с 1 ноября 2009 года.

Об этом А.ГОЛУБЧЕНКО заявил сегодня перед началом заседания расширенной коллегии КГГА.

Он сравнил с терактом новость, которая прошла вчера в СМИ, о том, что сниженные тарифы на ЖКУ в Киеве будут введены в действие только с 1 января следующего года.

«Сейчас муссируется, словно какой-то теракт прошел в Киеве... Никто не видел распоряжения о снижении тарифов с 1 ноября, а вместо этого на сайте вывешена информация о тарифах, которые будут введены с 1 января 2010 г.», - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.

Он сообщил, что уже подписаны распоряжения о том, что в ноябре-декабре, как обещал мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, тарифы на тепло и горячую воду будут снижены до уровня, который был до лета этого года. Однако он отметил, что эти документы выданы с нарушением процедур.

«Мы идем на это, потому что мы обещали это сделать. Для того чтобы потом это исправить, мы повесили на сайте проект распоряжения нового, чтобы не было нарушения процедуры», - объяснил А.ГОЛУБЧЕНКО.

По его словам, уже подписанные распоряжения в ближайшие дни будут опубликованы в газете «Хрещатик» и начнут действовать с 1 ноября.

«Я еще раз подтверждаю, что с 1 ноября тарифы снижены на тепло и горячее водоснабжение в части энергии, которая идет на нагрев воды. Я еще раз подтверждаю, что уже в декабре месяце придут квитанции, где будет это снижение учтено, и за ноябрь тарифы будут снижены», - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.

В разговоре с корреспондентом УНИАН начальник Главного управления по вопросам ценовой политики КГГА Василий ЯСТРУБИНСКИЙ сообщил, что распоряжения о снижении тарифов за тепло и горячую воду подписаны мэром 15 октября с. г.

ТЭК

В Закарпатской области построят новую ГЭС

Кабмин согласовал Ukrenergy Holding место расположения новой ГЭС в Закарпатской области

Ukrenergy Holding AG (Швейцария), управляющая компания совместного холдинга госпредприятия "Укринтерэнерго" и Korlea Invest Holding AG (Швейцария), согласовало с Кабинетом министров Украины место расположения земельного участка площадью 17,8 га для строительства первой малой гидроэлектростанции (ГЭС) каскада общей установленной мощностью 24 МВт на реке Тересва в Закарпатской области.

Соответствующее решение правительства закреплено распоряжением №1234 от 21 октября 2009 года, обнародованном на правительственном портале.

Как сообщил УНИАН руководитель департамента внешних коммуникаций Korlea Invest Holding Андрей КОМЕНДО, реализуемый Ukrenergy Holding инвестиционный проект стоимостью более 110 млн. евро предусматривает строительство четырех малых ГЭС единичной мощностью 6 МВт. Проектный годовой объем производства электроэнергии каскадом станций - до 100 млн. кВт/ч в год. Заказчиком строительства каскада малых ГЭС является ООО "Корлеа Укргидропавер" (Ужгород), которое опосредованно принадлежит Ukrenergy Holding.

«Принятое правительством распоряжение позволит компании заказать проект отвода земельного участка. Подготовленные документы после прохождения экспертизы в Госкомитете земельных ресурсов Украины будут переданы в Кабмин для принятия решения об отводе земельного участка для строительства первой гидроэлектростанции каскада", - пояснил А.КОМЕНДО.

Он также отметил, что ввод в эксплуатацию ГЭС позволит получить новый источник экологически чистой электроэнергии, повысить качество энергоснабжения потребителей в регионе, создать новые рабочие места и увеличить поступления в государственный и местные бюджеты.

Кроме того, реализация проекта позволит защитить населенные пункты и сельскохозяйственные угодья от паводков за счет возведенных дамб и плотин и значительно сократить расходы бюджетов всех уровней на противопаводковые мероприятия и восстановительные работы, а также оптимизировать транспортную инфраструктуру региона за счет создания новых автомобильных переходов через р. Тересва.

Валютный рынок

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,19 грн./долл., продают – по 8,26 грн./долл. Курс почти не изменился по сравнению с 22 октября. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,15-8,22 грн./долл., по продаже – в пределах 8,24-8,28 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках незначительно изменился, по сравнению с 22 октября, и сегодня составляет 12,30/12,45 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 12,15-12,36 грн./евро, по продаже – в пределах 12,37-12,60 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках, по сравнению с 22 октября, не изменился и составляет в среднем 0,2734/0,2846 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,22-0,282 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,28-0,29 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,19 грн./долл., продажи – 8,25 грн./долл. Курс незначительно понизился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,15-8,21 грн./долл., по продаже – в пределах 8,24-8,30 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева почти не изменился с 22 октября и сегодня составляет 12,30/12,44 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 12,15-12,36 грн./евро, по продаже – в пределах 12,40-12,50 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 22 октября, немного повысился и составляет сегодня в среднем 0,2717/0,2854 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,22-0,281 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,283-0,29 грн./рубль.

Официальный курс НБУ на сегодня, 23 октября, составляет: гривни к доллару США – 8,005, к евро – 12,0075, к российскому рублю – 0,27522.