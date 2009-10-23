Блок Литвина: нужны меры по энергосбережению

Фракция Блока Литвина в Верховной Раде призывает премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО принять действенные меры по энергосбережению и энергоэффективности.

Как сообщили УНИАН во фракции Блока Литвина, председатель фракции Игорь ШАРОВ направил соответствующий депутатский запрос в адрес главы правительства.

“Депутатская фракция Блока Литвина в Верховной Раде Украины обеспокоена ситуацией, касающейся современного состояния энергосбережения и энергоэффективности в Украине, в частности, состоянием разработки Государственной программы энергосбережения на 2010 год”, - говорится в запросе.

По мнению народных депутатов, энергосбережение как деятельность, направленная на рациональное использование энергии и природных энергетических ресурсов, - в первую очередь государственная задача, которая возникла остро в повестке дня и которую, ради улучшения энергетической ситуации и с целью избежания энергетического кризиса страны, необходимо немедленно решать.

«Результаты проведенных исследований свидетельствуют, что высокая энергоемкость ВВП в Украине в 3-5 раз превышает показатели развитых стран, а это является следствием неудовлетворительной отраслевой структуры национальной экономики, существенного технологического отставания большинства ее отраслей от уровня развитых стран мира, негативного влияния импортно-экспортных операций, которые объективно ограничивают конкурентоспособность национального производства и являются тяжелым грузом для экономики страны, особенно в условиях ее энергетической зависимости», – говорится в запросе.

Фракция Блока Литвина убеждена, что необходимо принимать решительные меры в энергосберегающей сфере, которые позволили бы значительно сократить потребление энергоносителей на региональном уровне и в целом в Украине. По мнению депутатов, правительство должно обеспечить разработку программы, регламентирующую поведение субъектов ведения хозяйства и органов государственной власти на основе командно-административной системы экономики, регулировала и нормировала производственную деятельность, объемы потребления топливно-энергетических ресурсов.