Ющенко просит Тимошенко взять под личный контроль погашение долгов по зарплате

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО просит премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО взять под личный контроль вопрос погашения задолженности по заработной плате.

Об этом, как сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента Украины, говорится в письме главы государства к главе правительства.

“Информация о мерах, которые принимаются правительством для погашения задолженности по заработной плате и уплате страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование, принята к сведению”, - говорится в письме. В то же время отмечается, что “несмотря на некоторое уменьшение объемов задолженности по заработной плате в июле текущего года, ситуация в августе ухудшилась – задолженность выросла на 4 процента и превысила 1,6 млрд. гривен”.

Как отметил Президент, “неоднократные обращения руководителей областных государственных администраций в Кабинет Министров Украины и центральные органы исполнительной власти относительно принятия мер реагирования к руководителям предприятий и организаций, которые находятся в сфере их управления, положительных результатов не дали. Задолженность по заработной плате экономически активных государственных предприятий в августе текущего года в целом по экономике выросла на 4,7 %. В частности, долги работникам судостроительного завода имени 61 коммунара (г. Николаев) выросли на 66 процентов (до 5,1 млн. грн.). Из общего объема задолженности по заработной плате (111 млн. грн.), которая образовалась на 25 сентября 2009 года в Харьковской области, 56 процентов – долг государственных предприятий”.

“Из-за несвоевременного перечисления средств местным бюджетам за перевозку льготных пассажиров растет напряженность в трудовых коллективах коммунального транспорта”, - отметил глава государства и добавил: “28 сентября 2009 года работники Харьковского коммунального предприятия «Горэлектротранс» из-за невыплаты им заработной платы на сумму почти 14 млн. грн. провели акцию протеста с приостановкой движения электротранспорта”.

“Подобная ситуация имеет место и на предприятиях других регионов”, - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

“Учитывая указанное прошу Вас, Юлия Владимировна, взять под личный контроль вопрос о погашении задолженности по заработной плате и принять исчерпывающие меры для улучшения ситуации в указанной сфере”, - говорится в письме Президента.