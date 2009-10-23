Минздрав: в Украине выявлены два случая заболевания гриппом A/H1N1

На сегодня в Украине выявлены два случая заболевания гриппом A/H1N1 и оба локализованы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил главный государственный санитарный врач Украины Александр БИЛОВОЛ.

По его словам, первый случай зафиксирован со студентом, приехавшим в Украину из Детройта (США). А.БИЛОВОЛ сказал, что заболевание было обнаружено своевременно, пациент был госпитализирован и после предоставления необходимой помощи выписан. При этом А.БИЛОВОЛ отметил, что с этим человеком контактировало более 100 человек, все они были обследованы и таким образом инфекцию удалось локализовать.

Второй случай произошел с туристом, приехавшим в Украину из Индонезии. Он также был госпитализирован и вскоре выписан в удовлетворительном состоянии.

А.БИЛОВОЛ отметил, что на данный момент ситуация с новым гриппом в Украине находится под контролем и других случаев заболевания не обнаружено.

Главный санитарный врач добавил, что за все время в мире было выявлено почти 500 тысяч случаев заболевания гриппом A/H1N1.