Турчинов: создание временного правительства незаконно

Первый премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ считает антиконституционными попытки создать временное правительство без формирования новой коалиции в парламенте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ТУРЧИНОВ заявил сегодня на брифинге в Кабинете Министров, комментируя заявление одного из представителей Партии регионов Александра ЕФРЕМОВА о возможности создания временного правительства.

«Никто не может запретить дружить против нас ни ЮЩЕНКО, ни ЯНУКОВИЧУ, но, пожалуйста, только конституционным путем», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Первый вице-премьер сказал, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и Партия регионов во главе с Виктором ЯНУКОВИЧЕМ попробовали через дестабилизацию ситуации в парламенте путем смены руководителя фракции НУ-НС развалить демократическую коалицию и сформировать новую. «Но традиционно произошел фальстарт – с одной стороны это Секретариат Президента провозгласил, что произошли изменения в коалиции, что является неправдой, и на протяжении парламентского дня никаких ни протоколов, ни заявления по этому поводу не было. С другой стороны, синхронно с этим заявлением состоялось выступление одного из лидеров Партии регионов господина ЕФРЕМОВА, который заявил о создании в ближайшее время технического большинства», - объяснил он.

А.ТУРЧИНОВ подчеркнул, что правительство спокойно могло бы воспринять формирование новой коалиции, если бы В.ЮЩЕНКО и В.ЯНУКОВИЧ сотрудничали открыто. «Все это пробуют сделать антиконституционным путем», - подчеркнул он.

Первый вице-премьер напомнил, что согласно действующей Конституции действующую парламентскую коалицию может сменить новая коалиция, которая сформирует новое коалиционное правительство. «Любые конституционные пути – пожалуйста. Но попытки скрывать свои союзы в виде ситуативного большинства, других вариантов голосования в парламенте, или формирования каких-то квази-правительств неконституционным путем, мы будем рассматривать как попытки антиконституционных заговоров и действовать в соответствии с Конституцией», - заявил А.ТУРЧИНОВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня первый заместитель лидера Партии регионов А.ЕФРЕМОВ заявил, что допускает возможность создания коалиции с участием фракций Партии регионов и НУ-НС для обеспечения деятельности временного правительства.

В то же время, по словам А.ЕФРЕМОВА, коалиция между НУ-НС и Партией регионов по идеологическим принципам вряд ли возможна. «Возможна только коалиция большинства, когда возникнет патовая ситуация и нужно будет обеспечить работу временного правительства. Я допускаю возможность, что будет создана временная коалиция», - сказал он.