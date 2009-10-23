ПР обратилась к Стросс-Кану

Партия регионов предлагает директору-распорядителю Международного валютного фонда Доминику СТРОСС-КАНУ обратить внимание на эффективность программы МВФ в Украине.

Об этом говорится в заявлении ПР, переданном УНИАН.

В частности пресс-служба этой политсилы заявляет, что Партия регионов не согласна с заявлением директора департамента внешних отношений МВФ Кэролайн АТКИНСОН о том, что МВФ не выделяет кредиты Юлии ТИМОШЕНКО для реализации ее предвыборной программы: «Как вы знаете, финансирование МВФ предоставляется центральному банку, где существует соответствующий надзор и контроль».

«Специалисты Партии регионов действительно знают, как, кому и куда направляются средства МВФ, - говорится в заявлении ПР. - Второй транш кредита МВФ в размере 1 млрд.505 млн. 399,2 тыс. долларов США (что в эквиваленте составляет 11,529 млрд. грн) поступил на казначейский счет правительства для финансирования нехватки средств государственного бюджета 12 мая 2009 года. Третий транш кредита МВФ в размере 3 млрд.293 млн.59,4 тыс. долларов США (что в эквиваленте составляет 25,350 млрд.грн) 31 июля 2009 года поступил опять же на казначейский счет правительства для финансирования нехватки средств государственного бюджета. Таким образом, сумма двух траншей, которые на 1 августа 2009 года поступили в распоряжение правительства, составляла 44,3% от всех доходов общего фонда госбюджета».

«Как потрачены эти колоссальные ресурсы, на какие предвыборные обещания Ю.ТИМОШЕНКО, парламенту Украины не известно. Правительство засекретило для народа эту информацию», - заявляют «регионалы».

По их мнению, «таким образом, мировую общественность, правительства стран-учредителей МВФ заведомо вводят в заблуждение».

«Члены парламента Украины из фракции Партии регионов, ведущей оппозиционной политической силы Украины, просили бы руководителя МВФ господина Доминика СТРОСС-КАНА прокомментировать данную ситуацию», - говорится в документе.

«В созданных правительством Украины условиях Партия регионов еще раз со всей серьезностью ставит вопрос о неэффективности программы МВФ в Украине, и о необходимости существенно изменить ее содержание и реализацию», - отмечает пресс-служба Партии регионов.

Как сообщал УНИАН, 12 октября в Украину прибыла миссия Международного валютного фонда (МВФ). Миссия МВФ будет находиться в Киеве до 24 октября т.г.

Международный валютный фонд (МВФ) в ноябре 2008 года одобрил для Украины двухгодичную программу на общую сумму 16,4 млрд. долл. и предоставил первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долл. 12 мая в Украину поступили 2,8 млрд. долл. второго транша кредита МВФ. Третий транш составлял 3,3 млрд. дол. вместо запланированных 3,2 млрд. долл. Четвертый транш объемом 3,8 млрд. долл. МВФ планировал предоставить Украине до конца 2009 года.