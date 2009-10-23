СП призывает правительство к реальной борьбе с коррупцией

Секретариат Президента призывает правительство к реальной борьбе с коррупцией в сфере земельных отношений.

Как сообщает пресс-служба Президента, об этом заявил заместитель главы Секретариата Президента Украины Петр ШАТКОВСКИЙ.

Он приветствовал намерения премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО преодолеть коррупцию в земельной сфере, объявленные на совещании по вопросу бесплатной выдачи земельных актов. В то же время, П.ШАТКОВСКИЙ напомнил, что еще раньше на заседании СНБО 11 сентября 2009 года глава государства отметил, что в проведении антикоррупционной политики, в частности и в земельной сфере, правительство должно занять активную позицию и быть более настойчивым и ответственным.

Заместитель главы Секретариата Президента отметил, что состояние выполнения правительством решений Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенных в действие Указами Президента Украины от 14.02.08 №121, от 21.11.05 №1643, от 12.01.09 №5, других решений Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам земельных отношений, не позволяет преодолеть серьезные негативные тенденции и достигнуть существенного улучшения ситуации в сфере земельных отношений.

По его словам, Кабинетом министров Украины еще не выполнено подавляющее большинство мер, предусмотренных упомянутым решением Совета национальной безопасности и обороны от 21 ноября 2008 года, в частности, не разработаны и не внесены в Верховную Раду Украины базовые, рассчитанные на долгосрочное развитие земельных отношений, законопроекты по зонированию, существенному упрощению процедур согласования землеустроительной документации; введение обязательного общественного обсуждения проектов решений об изменении целевого назначения земель; детализация полномочий государственных органов относительно продажи земельных участков государственной собственности, на которых расположены объекты, подлежащие приватизации; установление прогрессивной шкалы платы за землю в зависимости от времени, на протяжении которого земельный участок не используется по целевому назначению.

Также, отметил П.ШАТКОВСКИЙ, до сих пор не введена автоматизированная система ведения государственного земельного кадастра и система ведения Государственного реестра прав на недвижимое имущество и их ограничений, как это предусмотрено Законом Украины «О государственной регистрации вещевых прав на недвижимое имущество и их ограничениях». Не выполненным до настоящего времени остается озвученное Ю.ТИМОШЕНКО обещание на Всеукраинском совещании по вопросам разработки новых подходов к формированию взаимоотношений государственного и местных бюджетов в 2010 году относительно бесплатного изготовления актов землепользования и технической документации Госкомземом и последующей передачи их в месячный срок в местные советы.

П.ШАТКОВСКИЙ подчеркнул, что “слишком опасным с позиции уголовного права является поручение премьер-министра Украины правоохранительным органам о применении в противодействии коррупции такой меры, как провокации взятки, за которую ст. 370 Уголовного кодекса Украины предусмотрена уголовная ответственность. Это не что иное как провокация к совершению преступления, а этого не стоит делать”.

В то же время, по его словам, Президентом Украины еще в ноябре 2008 года введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 31 октября 2008 года «О состоянии противодействия коррупции в Украине», которым предусмотрена разработка законопроекта о внесении изменений в Закон Украины «Об оперативно-розыскной деятельности» относительно предоставления права проведения оперативно-розыскными подразделениями такого мероприятия, как «контролируемая передача денег (предметов, документов)» с целью выявления и документирования фактов взяточничества и внесения таких изменений в статью 370 Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, заместитель главы Секретариата в контексте изложенного отметил, что в соответствии с Законом Украины «О принципах предотвращения и противодействия коррупции» 18.10.09 закончился трехмесячный срок, отведенный правительству на разработку и принятие нормативно-правовых актов, предусмотренных данным законом, без которых антикоррупционные меры будут «мертвыми», то есть не смогут быть применены на практике.

В частности, Кабинет министров, в соответствии с действующим законодательством, должен был определить порядок накопления и обнародования информации о юридических лицах, привлеченных к ответственности за коррупционные правонарушения (ст.8 Закона); порядок предоставления сведений об имуществе, доходах, расходах, обязательствах финансового характера (ст.10); порядок предоставления отчетов о результатах проведения мероприятий по предотвращению и противодействию коррупции (ст.16); порядок служебного расследования с целью выявления причин и условий, которые способствовали совершению коррупционного правонарушения (ст.19) и др.

«Как итог - ни одно из этих заданий не доведено до конца. Вместо реальной работы с начала года правительственные чиновники лишь произносили предвыборные антикоррупционные лозунги», - отметил заместитель главы Секретариата и предложил правительству от предвыборной риторики переходить к выполнению вышеупомянутых решений Совета национальной безопасности и обороны Украины в сфере противодействия коррупции.