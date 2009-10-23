Курс НБУ на 26.10.09

Официальный курс НБУ на 26.10.09100 USD США – 799.8000 (23 октября – 800.5000) 100 EUR – 1201.2996 (23 октября – 1200.7500) 10 RUR – 2.7579 (23 октября – 2.7522) Учетные курсы банковских металлов на 26.10.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-84878.77 (23 октября-84432.74) 961 XAG 10 Серебро-1411.65 (23 октября-1404.88) 962XPT10Платина-109492.62(23 октября-108547.80) 964XPD10 Палладий-26793.30(23 октября-26816.75)

Официальный курс НБУ на 26.10.09 100 USD США – 799.8000 (23 октября – 800.5000) 100 EUR – 1201.2996 (23 октября – 1200.7500) 10 RUR – 2.7579 (23 октября – 2.7522) Учетные курсы банковских металлов на 26.10.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-84878.77 (23 октября-84432.74) 961 XAG 10 Серебро-1411.65 (23 октября-1404.88) 962XPT10Платина-109492.62(23 октября-108547.80) 964XPD10 Палладий-26793.30(23 октября-26816.75)

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