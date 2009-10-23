Главное на 23 октября (вечер)

Финансы

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,1915/8,2210, к 12:00 цены упали до 8,1550/8,1755. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях - 8,1545/8,1660 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 11:00 НБУ на рынок с продажей на аукционе по валютной паре EUR/UAH с ценой отсечения – 12,2400.

Рублевый рынок открылся котировками - 0,2824/0,2835, к 12:00 цены снизились до 0,2815/0,2823. К закрытию цены установились на уровне - 0,2817/0,2824. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 28,9600 (-0,1250).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4995/1,5055. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 12,2985/12,3440, к 12:00 цены ушли вниз 12,2495/12,2835. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH сконцентрировались в диапазоне – 12,2625/12,2820.

Чистый спрос на валюту на наличном рынке Украины с начала октября уменьшился, по сравнению с соответствующим периодом сентября, на 35%, а курс гривни по операциям продажи доллара США укрепился на 1,19% - до 8,213 грн./долл. США.

Об этом сообщается на официальном сайте Национального банка Украины.

В сообщении указывается, что увеличение поступлений иностранной валюты в страну и ее предложения обусловило снижение валютных дефицитов в октябре как на межбанковском рынке, так и в сегменте наличных операций.

При этом НБУ отмечает, что курсовая динамика на межбанковском валютном рынке отмечалась повышенной волатильностью – средневзвешенный курс безналичной гривни к доллару США колебался в диапазоне от 8,30 до 8,02 грн./долл. США.

Также сообщается, что НБУ сглаживал резкие колебания рыночного курса более сдержанной динамикой официального курса гривни, который с начала октября укрепился к доллару США на 0,06%, до 8,005 грн./долл. США. К евро и российскому рублю официальный курс гривни снизился, соответственно, на 3,04% - до 12,008 грн./евро, и на 3,4 % - до 2,752 грн./10 рублей.

С начала октября Нацбанк уменьшил свое участие на валютном рынке и осуществлял валютные интервенции лишь в форме целевых валютных аукционов по продаже иностранной валюты для удовлетворения потребностей клиентов банков - физических лиц с целью погашения ими задолженности по валютными кредитами. С начала месяца было проведено семь таких аукционов. Общий объем проданной на них валюты был на 30% меньше, чем в соответствующем периоде сентября - 144,8 млн. долл. (в эквиваленте) против 205,6 млн. долл. США.

Кабинет министров Украинына заседании 21 октября принял постановление «Об утверждении плана мероприятий на 2010 год по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которое было разработано Государственным комитетом финансового мониторинга Украины (Госфинмониторинг) при участии более чем 50 государственных органов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госфинмониторинга, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, план мероприятий на 2010 год по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма содержит 6 разделов, которые состоят из 38 пунктов: 1) Предотвращение возникновения предпосылок для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (9 пунктов); 2) Минимизация рисков использования финансовой системы с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (2 пункта); 3) Усовершенствование механизма регулирования и надзора за субъектами первичного финансового мониторинга (7 пунктов); 4) Повышение эффективности деятельности правоохранительных и других государственных органов (15 пунктов); 5) Повышение квалификации специалистов (4 пункта); 6) Участие в международном сотрудничестве (1 пункт).

Кабинет министров Украины предлагает отменить рыночный сбор и облагать 15-процентным налогом превышение физлицом-предпринимателем - плательщиком единого налога годовой выручки в сумме 500 тыс. грн.

Это предусмотрено в законопроекте от 23 октября 2009 г. №5233, размещенном на официальном сайте Верховной Рады.

В проекте закона отмечено, что «в случае, если в налоговом (отчетном) периоде объем выручки от реализации продукции (товаров, работ, услуг), полученной физическим лицом-предпринимателем - плательщиком единого налога, превышает 500 тыс. грн. в год, сумма такого превышения облагается налогом по ставке в размере 15%. При этом уплата отмеченных средств дает право физлицу-предпринимателю оставаться на упрощенной системе налогообложения в будущих налоговых (отчетных) периодах текущего календарного года».

Кроме того, законопроектом предусматривается ввести налогообложение по ставке 15% суммы превышения объема установленного валового дохода физлицам-предпринимателям, которые являются плательщиками фиксированного налога.

«В случае, если в налоговом (отчетном) периоде объем валового дохода превышает объем, определенный этой статьей, сумма такого превышения облагается налогом по ставке в размере 15%. При этом, уплата указанных средств предоставляет право физическому лицу-предпринимателю оставаться плательщиком фиксированного налога в будущих налоговых (отчетных) периодах текущего календарного года», - сказано в проекте закона.

Такие средства включаются в доходы местных бюджетов и используются для финансирования собственных полномочий соответствующей территориальной общины и не учитываются при определении объема межбюджетных трансфертов.

Законопроектом предусмотрено вступление в действие данных норм с 1 января 2010 г. Однако, как отмечается в итогах научно-экспертной комиссии, закон о системе налогообложения предусматривает, что изменения в систему налогообложения вносятся не позже, чем за 6 месяцев до начала нового бюджетного года и вступают в силу с начала нового бюджетного года.

Национальный банк Украины своим постановлением №618/БТ от 15 октября 2009 года разрешил «Укргазбанку» осуществлять целевое кредитование реального сектора экономики.

Об этом сказано в сообщении «Укргазбанка», переданном агентству УНИАН.

В сообщении указывается, что согласно данному постановлению, максимальный объем кредитования, разрешенного банку в 2009-2010 годах, составляет 1,5 млрд. грн. При этом в перечень компаний, которым будут предоставляться займы, входят: НАК «Нафтогаз Украины», ГК «Укргазвыбодування», ОАО «Мироновский хлебопродукт», Юго-Западная железная дорога, Приднепровская железная дорога, Одесская железная дорога, ОАО «Укртелеком».

«Родовид Банк» в январе-сентябре 2009 г. получил чистый убыток в размере 2 млрд. 112 млн. 585 тыс. грн. по сравнению с 72 млн. 367 тыс. грн. прибыли за аналогичный период 2008 года.

Об этом сказано в отчете банка, размещенном на официальном сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Активы банка в январе-сентябре т.г. уменьшились на 31%, и на 1 октября составили 9 млрд. 98 млн. 81 тыс. грн., обязательства - на 36,7% - до 7 млрд. 507 млн. 710 тыс. грн., кредиты и задолженность клиентов - на 15% - до 8 млрд. 572 млн. 734 тыс. грн., собственный капитал увеличился на 18,6% - до 1 млрд. 590 млн. 371 тыс.

Уставный капитал банка в январе-сентябре 2009 г. увеличился в 6,5 раз – до 2 млрд. 809 млн. 298 тыс. грн.

Новости ТЭК

Крупнейшая в Украине нефтедобывающая компания ОАО "Укрнафта" в январе-сентябре 2009 года реализовала 2,1 млн. тонн нефти и газового конденсата, что на 3,3% больше, чем за аналогичный период 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В сообщении отмечается, что в январе-сентябре т.г. "Укрнафта" также увеличила реализацию сжиженного газа на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 134,8 тыс. тонн.

ОАО "Укртранснафта" в январе-сентябре 2009 года увеличило чистую прибыль в 7,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 590,49 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном на сайте Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно предоставленной информации, в январе-сентябре т.г. "Укртранснафта" увеличила чистый доход на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 1 млрд. 450,71 млн. грн., а также увеличила валовой доход (выручку) от реализации на 2,7% – до 1 млрд. 632,526 млн. грн.

Транспорт

Кабинет министров поручил Главному контрольно-ревизионному управлению совместно с Государственной налоговой администрацией Украины провести проверку финансово-хозяйственной деятельности государственного предприятия “Международный аэропорт “Борисполь” по отдельным вопросам.

Соответствующее распоряжение Кабмина (№1256 от 30 сентября т.г.) размещено на сайте правительства.

Согласно документу, поручено провести проверку хоздеятельности предприятия с 1 января 1993 г. по 1 июля 2009 г.

Родственники 24 моряков, захваченных в плен вместе с балкером "Ариана" сомалийскими пиратами, сегодня с утра пикетируют Государственное предприятие по трудоустройству моряков "Укркрюинг" на проспекте Шевченко Одессы.

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции пришли к зданию ГП "Укркрюинг" с лозунгами: «Спасите жизни моряков – время убивает», «О чем думает судовладелец? Прекратите пустые переговоры!», «Спасение 24 украинцев – дело чести Греции и Украины», «Полгода без вести от родных Арианы».

Жена старшего помощника капитана Елена ЧЕРЕПАНИНА вручила начальнику оперативного отдела предприятия «Укркрюинг» Ирине ГОНЧАР письмо-обращение родственников членов экипажа в адрес греческого владельца теплохода «Ариана», в котором содержится требование «активизировать переговоры и прийти к соглашению между судовладельцем и пиратами».

Сейчас участники акции ждут ответ от руководства предприятия «Укркрюинг», которое трудоустраивало моряков на работу.

По словам Е.ЧЕРЕПАНИНОЙ, родственники членов экипажа «Арианы» намерены также пикетировать здание МИД Украины и выехать для организации акций протестов по поводу бездеятельности судовладельца в Грецию и Сомали.

Как сообщал УНИАН, 22 октября акция протеста жен, матерей родственников моряков «Арианы» и представителей общественности города состоялась у здания Генконсульства Греческой Республики в Одессе. Генконсулу Йерасимусу ДАВАРИСУ было передано письма в адрес премьер-министра Греции Костаса КАРАМАНЛИСА с призывом – способствовать освобождению моряков из пиратского плена.

Греческий сухогруз "Ариана" под флагом Мальты с 24 моряками-украинцами на борту был захвачен пиратами в ночь на 2 мая во время транспортирования 35 тыс. тонн сои из Бразилии в Иран. Пять с половиной месяцев судовладелец не может договориться с пиратами, которые требуют за судно 3 млн. долл.

(УНИАН)