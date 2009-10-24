Во Львовской области обнаружили более 250 коррупционеров

С начала года работники правоохранительных органов Львовской области выявили среди государственных служащих 253 коррупционеров, из которых 153 должностных лица были привлечены к ответственности.

Как сообщили УНИАН в отделе взаимодействия с правоохранительными органами Львовской областной государственной администрации, в 2009 году правоохранители уже составили и направили на рассмотрение судов 253 административных протокола о коррупции. Суды рассмотрели 185 протоколов, в результате чего 153 должностных лица привлечены к админответственности в виде штрафа, 32 протокола закрыты.

Как отмечается в сообщении, среди государственных служащих, на которых были составлены протоколы об админнарушении, - 105 работников органов местного самоуправления, 15 госслужащих РГА, 7 работников налоговых органов, 5 работников таможенной службы, 24 работника органов внутренних дел, 60 служащих Вооруженных сил Украины, 5 работников пограничной службы, 6 работников образования, 4 работника агропромышленного комплекса.

В результате коррупционных деяний государству был нанесен ущерб на сумму 140,1 тыс. грн., часть из которых по искам прокуроров взыскано с правонарушителей и добровольно возмещено.

Подавляющее большинство протоколов о совершении коррупционных деяний составлялось за: содействие государственными служащими физическим и юридическим лицам в осуществлении предпринимательской деятельности, предоставление недостоверной информации или отказ в предоставлении таковой и за предоставление преимуществ физическим, или юридическим лицам при принятии решений, информируют в ОГА.