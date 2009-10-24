Главное на 24 октября

Финансы

Чистый спрос на валюту на наличном рынке Украины с начала октября уменьшился, по сравнению с соответствующим периодом сентября, на 35%, а курс гривни по операциям продажи доллара США укрепился на 1,19% - до 8,213 грн./долл. США.

Об этом сообщается на официальном сайте Национального банка Украины.

В сообщении указывается, что увеличение поступлений иностранной валюты в страну и ее предложения обусловило снижение валютных дефицитов в октябре как на межбанковском рынке, так и в сегменте наличных операций.

При этом НБУ отмечает, что курсовая динамика на межбанковском валютном рынке отмечалась повышенной волатильностью – средневзвешенный курс безналичной гривни к доллару США колебался в диапазоне от 8,30 до 8,02 грн./долл. США.

Также сообщается, что НБУ сглаживал резкие колебания рыночного курса более сдержанной динамикой официального курса гривни, который с начала октября укрепился к доллару США на 0,06%, до 8,005 грн./долл. США. К евро и российскому рублю официальный курс гривни снизился, соответственно, на 3,04% - до 12,008 грн./евро, и на 3,4 % - до 2,752 грн./10 рублей.

С начала октября Нацбанк уменьшил свое участие на валютном рынке и осуществлял валютные интервенции лишь в форме целевых валютных аукционов по продаже иностранной валюты для удовлетворения потребностей клиентов банков - физических лиц с целью погашения ими задолженности по валютными кредитами. С начала месяца было проведено семь таких аукционов. Общий объем проданной на них валюты был на 30% меньше, чем в соответствующем периоде сентября - 144,8 млн. долл. (в эквиваленте) против 205,6 млн. долл. США.

Служба безопасности Украины направила в Национальный банк Украины письмо о необходимости проверки всех банковских счетов и депозитных ячеек, открытых в украинских финансовых учреждениях на имя председателя Высшего административного суда Украины Александра ПАСЕНЮКА.

Об этом пишет еженедельник «Зеркало недели» (№ 41 (769) 24-30 октября 2009 г.), ссылаясь на свои источники.

Проверка счетов А.ПАСЕНЮКА, предположительно, пройдет в рамках оперативного дела, возбужденного на основании показаний экс-председателя Львовского апелляционного административного суда Игоря ЗВАРИЧА.

По информации «ЗН», кроме главы Высшего админсуда, в оперативном деле фигурирует экс-заместитель главы Секретариата Президента Игорь ПУКШИН, председатели Ивано-Франковского и Львовского окружных административных судов, а также других окружных и апелляционных судов Украины, судья Львовского апелляционного административного суда Вячеслав ЛЮБАШЕВСКИЙ.

Кроме того, И.ЗВАРИЧ сообщил следствию, что за назначение сотрудников во Львовском апелляционном административном суде только своему руководству он передавал сумму, эквивалентную 150 тыс. долл., информирует источник издания.

В свою очередь А.ПАСЕНЮК в комментарии для «Зеркала недели» заявил, что обвинение руководства ВАСУ в причастности к коррупции является попыткой давления на судебную систему накануне президентских выборов.

«Сообщение относительно расследования дела экс-судьи И.ЗВАРЫЧА, распространенное средствами массовой информации - а именно: упоминание о моей причастности к делу, - не является объективным и рассматривается мной как очередная попытка подорвать доверие к системе административных судов накануне президентских выборов, поскольку именно в компетенцию админсудов входит решение избирательных споров», - уверен А.ПАСЕНЮК.

При этом, по мнению судьи, направленную против него информационную кампанию в СМИ заказала одна из украинских политических сил, которая имеет влияние на Генпрокуратуру.

Кроме того, А.ПАСЕНЮК напомнил, что разглашение обстоятельств дела И.ЗВАРЫЧА является нарушением презумпции невиновности и тайны следствия.

«С законодательной и моральной точек зрения утечка информации до окончательного завершения расследования уголовного дела недопустима. Это противоречит принципам презумпции невиновности и тайны следствия и может не только негативно сказаться на репутации непричастных к делу лиц, но и повлиять на объективность и непредвзятость самого расследования», - заявил судья.

Новости ТЭК

Никакие обходные трубы, потоки и соглашения не позволят в ближайшем будущем обойтись без Украины в контексте обеспечения транзита российского и каспийского газа в Европу.

Такое мнение в статье для газеты "Зеркало недели" (№ 41 (769) 24-30 октября 2009 г.) высказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Турции Сергей КОРСУНСКИЙ.

«Даже если представить, что все российские «потоки» построены, потребности Европы в газе на то время будут таковы, что Украина, несомненно, сохранит за собой статус основного транзитера, если, конечно, на тот момент украинская инфраструктура будет соответствовать необходимым стандартам надежности и безопасности», - подчеркнул он.

По мнению посла Украины в Турции, надежное технологическое обеспечение транзитного процесса, реализация Меморандума Украина-ЕС и дальнейшая интеграция в Европейское энергетическое пространство поможет Украине сохранить крепкие позиции на энергорынке.

С.КОРСУНСКИЙ также считает, что России сложно будет получить согласие Турции на строительство газопровода «Южный поток», поскольку последняя будет учитывать заинтересованность ЕС в проекте «Набукко».

«Есть обоснованные сомнения, что Турция относительно «Южного потока» так легко даст согласие: нельзя не учитывать позиции ЕС, который, хотя и не без внутренней борьбы с участием Германии, Франции и Италии, все-таки принял решение об отнесении проекта «Набукко» к приоритетным», - отметил посол.

Аварийными бригадами облэнерго 23 октября завершены работы по возобновлению электроснабжения 762 населенных пунктов, которые были обесточены в ночь на 14 октября.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Как сообщалось, населенные пункты остались без электричества в результате сложных погодных условий, в частности, порывов ветра, на западе - дождя и мокрого снега, и из-за срабатывания автоматических систем защиты линий электропередач.

В Ширвинтском районе Литвы произошел взрыв на магистральном газопроводе, люди во время инцидента не пострадали.

Как передает ИТАР-ТАСС, в результате взрыва, причины которого выясняются, возник пожар. Огонь был виден за несколько километров. На месте аварии выгорело поле, сгорели деревья. Прибывшие пожарные расчеты потушить огонь не смогли и были вынуждены ждать, пока после отключения подачи газа выгорят его остатки.

Как сообщило предприятие "Летувос дуйос" ("Газ Литвы") до ликвидации последствий аварии и восстановления работы газопровода северо-восток Литвы будет обеспечиваться газом по ответвлению из Латвии.

Разные темы

Во Львове работники налоговой милиции прекратили деятельность двух интерактивных клубов, которые в нарушение норм законодательства функционировали как игорные заведения.

Об этом сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГНА во Львовской области.

Налоговики обнаружили и изъяли компьютерное оборудование на 26 рабочих мест, которое на момент проведения проверок было подсоединено к локальной сети с центральным сервером, расположенным в комнатах администраторов заведений.

Проводится доследственная проверка, по завершении которой материалы будут направлены в суд для применения ст. 3 Закона Украины «О запрещении игорного бизнеса в Украине».

В ночь на воскресенье, 25 октября, Украина, как и большинство стран мира, переходит на "зимнее" время.

В 04.00 стрелки часов будут переведены на один час назад.

Практика ежегодного перехода на "зимнее" и "летнее" время действует сегодня в более чем 110 странах мира.

В ряде стран дата перехода определяется с учетом региональных традиций.

В первый раз часовую стрелку перевели в Великобритании в 1908 году для экономии и более рационального распределения электроэнергии на протяжении суток.

В СССР переход на "летнее" время впервые состоялся в 1917 году, а с 1981 года "летнее" и "зимнее" время снова стало регулярно действовать.

С 1996 года по рекомендации Европейской экономической комиссии ООН период действия летнего времени был продлен до последнего воскресенья октября.

(УНИАН)