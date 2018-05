АНОНС на 26 октября

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко встретится с китайской делегацией во главе с господином Чжан Децзяном, заместителем премьер-министра Госсовета КНР, Членом Политбюро Центрального Комитета Коммунистической Партии Китая .

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко встретится с профессорско-преподавательским составом и студентами Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Заседание Стратегического совета при министре жилищно-коммунального хозяйства, на котором планируется заслушать и обсудить доклад академика Российской академии наук В.Полтеровича на тему: «Развитие финансовых механизмов обеспечения граждан жильем в Украине». В докладе, в частности, будет рассмотрен опыт работы строительно-сберегательных касс в странах мира, в т.ч. в России, а также аргументы в пользу целесообразности внедрения этого механизма в Украине.

Пресс-конференция, посвященная присвоению индивидуального рейтинга надежности коллекторной компании ООО "Агентство по управлению задолженностью" группы компаний CredEx.

Состоится совместная пресс-конференция международного холдинга Сентравис и Европейского банка реконструкции и развития. ЕБРР принял решение предоставить ведущему украинскому производителю бесшовных нержавеющих труб пакет финансирования на сумму 58 млн. евро.

11-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Предприниматели Киева требуют от Юрия Луценко немедленно освободить от должности начальника милиции Соломенского района Александра Якимчука». Участники: частные предприниматели Юрий Безуглый и Сергей Пономарев, адвокат Татьяна Лисовец, редактор сайта «Sprotiv.org» Вадим Гладчук (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

Состоится пресс-конференция на тему: „Бюджет Украины: tо вe or not to be?” . Участники: Владимир Лановой - д.э.н., президент Центра рыночных реформ; Валерий Гладкий - ген.директор аналитического Центра „Бюро экономических и социальных технологий», Андрей Новак - к.э.н., эксперт по вопросам бюджета.

Состоится круглый стол на темы: NAI PICKARD получила престижную награду «Лучшее агентство коммерческой недвижимости в Украине»; Актуальные услуги и тенденции на рынке коммерческой недвижимости в условиях изменившегося рынка.

12-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Национальная база словарей Украины и европейский проект «Мондилекс»”. Правительством утверждена Концепция Государственной программы развития Национальной базы словарей на 2009-2015 годы. Однако утверждение самой Программы задерживается из-за бюрократического промедления. НАНУ добилась участия в проекте «Мондилекс», который выполняется в рамках Седьмой Рамочной программы научных исследований Европейского Союза (FP-7). Участники: директор Украинского языково-информационного фонда НАН Украины, координатор Национальной словарной Украины член-корреспондент НАН Украины Владимир Широков, директор издательства «Словари-Самобранки» Сергей Панченко (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 332-70-62. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям

Заседание дискуссионного клуба, на котором будут обсуждаться проблемы, связанные с введением обязательной маркировки продуктов питания на наличие ГМО.

15-00 - В УНИАН состоится пресс-конференция, посвященная Форуму инноваций «Тренды 2010 в маркетинге, менеджменте, медиа», который пройдет в Киеве, 6 ноября 2009 года. Организаторами проекта выступили: Украинский Маркетинг Клуб MarketingJazzz и Ассоциация Корпоративных Медиа Украины, Бренд-Партнер Форума компания «Inspire», Инновационный Партнер компания «GB-Frame». Участники: Жанн Смотрич, президент Украинского маркетинг клуба MarketingJazzz; Оксана Тодорова, президент Ассоциации корпоративных медиа Украины; Руслан Бородин, управляющий партнёр Компании «GB-Frame»; Ярослав Трофимов, директор Брендингового Агентства «Inspire». Компания GB frame «Интерактивные проекционные решения» презентует интерактивные технологии, представленные: интерактивными проекциями; интерактивной плёнкой; 3D монитором; голограммами (ул.Крещатик, 4, конференц-зал).Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

Завершится аккредитация на презентацию Гостаможслужбой многофункциональной комплексной системы «Электронная таможня». Председатель Службы Анатолий Макаренко ознакомит собравшихся с концепцией, основными целями и структурой «Электронной таможни», а также с прогнозными тенденциями, на которые Служба ожидает в связи с ее внедрением.

