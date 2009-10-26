Обама объявил в США чрезвычайное положение

Американский президент Барак Обама объявил в стране чрезвычайное положение в связи со вспышкой свиного гриппа, передает k2kapital со ссылкой на BBC.

По данным американского минздрава, уровень заболеваемости гриппом H1N1 сейчас сравним с пиковыми сезонными показателями заболеваемости обычным гриппом.

Подписание соответствующего документа дает возможность лечебным учреждениям ввести в действие планы экстренной помощи и справиться с наплывом пациентов, больных свиным гриппом. На прошлой неделе власти США заявили, что H1N1 распространился на территории 46 штатов, от него погибло более тысячи человек.

По приблизительным подсчетам, всего из-за свиного гриппа в США были госпитализированы около 20 тыс. человек.