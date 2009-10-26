ДАЙДЖЕСТ СМИ за 26 октября

Украинские СМИ

«Дело» публикует материал «Новые акцизы: сигареты в Украине подорожают на треть», в котором пишет – изданию стало известно, на сколько подорожают сигареты после повышения Верховной Радой акцизов на табачные изделия…

http://delo.ua/biznes/rynki/na-skolko-sigarety-v-ukraine-132649/

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Также «Дело» в материале «Citigroup, Morgan Stanley и J.P. Morgan купили акции Ferrexpo» пишет – Банки Citigroup, Morgan Stanley и J.P. Morgan купили 12% акций горнорудной компании Ferrexpo, подконтрольной украинскому миллиардеру Константину Жеваго…

http://delo.ua/biznes/kompanii/u-ferrexpo-pojavitsja-novye-akcionery-132626/

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«Дело» в публикации «Кто стоит за крахом банка «Надра» пишет – издание разыскало крупнейших проблемных заемщиков банка «Надра»…

http://delo.ua/dengi/banki/kto-stoit-za-krahom-nadra-132713/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Работа на публику» пишет – специально для публичных акционерных обществ на биржах будет создан III уровень листинга, говорится в разработанном Госкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку документе. Эмитенты готовы выполнить норму закона и позволить своим миноритарным акционерам торговать ценными бумагами на биржах. Но трейдеры сомневаются в высокой активности торгов, так как для этого необходим большой free float публичных компаний…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1262766

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Дмитрий Федотов пришел на сладкое» пишет – акционеры одного из крупнейших в Украине переработчиков сахара – ОАО "Сахарный союз `Укррос`" – определились с кандидатурой нового главы компании. Председателем совета директоров назначен Дмитрий Федотов, возглавлявший российскую "дочку" УкрСиббанка, а до недавнего времени – автокорпорацию АИС. Участники рынка характеризуют господина Федотова скорее как хорошего банкира, чем эксперта в переработке сахара. Но его опыт и связи в финансовых кругах могут помочь "Укрросу" в вопросах кредитования, считают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1262759

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«Коммерсант-Украина» в публикации «МТС-Украина» фиксирует выход в интернет» пишет – вслед за крупнейшим мобильным оператором "Киевстар" о выходе на рынок фиксированной связи заявила компания "МТС-Украина". В отличие от своего конкурента, в МТС намерены не строить оптоволоконную сеть, а покупать действующих операторов. Это более быстрый путь развития, но компании придется скупить множество региональных игроков, говорят эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1262787

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Издание «Экономические известия» в публикации «Заправки сохранили дисбаланс в поставках» пишет – первый месяц осени, согласно отчету Госкомстата, свидетельствует о том, что выровнять объемы прокачек должным образом торговцам горючим так и не удалось. Розничные продажи топлива не внушают оптимизма владельцам АЗС…

http://eizvestia.com/markets/full/4184234

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«Экономические известия» в публикации «Мэрских кассиров отстранят» пишут - «Киевэнерго» переведет потребителей на прямые расчеты. Энергетики намерены отказаться от посреднических услуг столичных коммунальщиков по сбору денег за электричество и считают, что самостоятельно справятся с этой задачей эффективней…

http://eizvestia.com/markets/full/4184239

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«Газета по-киевски» в материале «А в Киеве не берут?» пишет - столица находится в «кольце коррупции». Боярка, Вишневое, Переявлав-Хмельницкий…

http://mycityua.com/articles/city/2009/10/23/094649.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Городские автобусы станут маршрутками» пишет – в ближайшем будущем киевлянам, похоже, придется окончательно пересесть на маршрутки. Коммунальные автобусы и троллейбусы могут стать настоящим раритетом, льготники - остаться без скидок на проезд, а интервал движения увеличится…

http://www.segodnya.ua/news/14088938.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Зимний рекорд «Газпрома» пишет – российский монополист «готов добыть этой зимой на 11% больше, чем прошлой: 289,2 млрд куб. м в осенне-зимний период 2009-2010 гг. против 261,6 млрд куб. м год назад. Такой план рассмотрело правление концерна…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2009/10/23/217171

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Издание «Известия» в публикации «АК-47 отправляют на пенсию» пишет – в следующем году концерн "Ижмаш" представит новый автомат, идущий на смену легендарному АК-47 системы Михаила Калашникова. Об этом сообщил гендиректор предприятия Владимир Гродецкий на полигоне Государственного демонстрационно-испытательного центра в подмосковном Климовске, где прошел "круглый стол", посвященный 90-летию легендарного конструктора. По его словам, новое оружие по своим характеристикам будет на 40-50% превосходить предыдущее поколение…

http://www.izvestia.ru/armia2/article3134558/

(УНИАН)