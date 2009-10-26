Ющенко завтра подаст документы в ЦИК

Глава государства Виктор ЮЩЕНКО во вторник, 27 октября, в 11.00 подаст в Центральную избирательную комиссию документы для регистрации кандидатом на пост Президента Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "Нашей Украины".

Отметим, глава Секретариата Президента Вера УЛЬЯНЧЕНКО сообщила, что В.ЮЩЕНКО пойдет на выборы Президента Украины как самовыдвиженец. При этом В.УЛЬЯНЧЕНКО подчеркнула, что съезд "Нашей Украины", который состоится 8 ноября, обязательно поддержит его выдвижение, и станет основной движущей силой кандидата в Президенты В.ЮЩЕНКО.

Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО прибыл в родное село Хоружевка Недригайловского района Сумской области, где в настоящее время в местном храме Святого Андрея Первозванного, построенном за средства семьи ЮЩЕНКО, проходит обряд его благословения на участие в выборах главы государства.

Как передает корреспондент УНИАН, глава государства прибыл в Хоружевку на вертолете вместе с членами своей семьи, а также с родным братом – народным депутатом Украины Петром ЮЩЕНКО.